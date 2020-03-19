В Україні за добу поліція зафіксувала понад 30 порушень карантину
Лише за останню добу правоохоронці склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину людей.
Про це повідомив Олександр Фацевич – заступник голови Нацполіції України, повідомила пресслужба МВС.
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За його словами, Національна поліція працює у посиленому режимі. Щодобово заступає понад 15 тисяч правоохоронців для забезпечення карантинних заходів.
Створені мобільні групи, у тому числі зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Крім забезпечення карантинних заходів, ми виконуємо свою повсякденну роботу, реагуємо на заяви та повідомлення громадян,
– розповів Фацевич.
Яке покарання світить порушникам
- Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
- Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
- Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал