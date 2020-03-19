В Україні за добу поліція зафіксувала понад 30 порушень карантину

Лише за останню добу правоохоронці склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину людей.

Про це повідомив Олександр Фацевич – заступник голови Нацполіції України, повідомила пресслужба МВС.

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За його словами, Національна поліція працює у посиленому режимі. Щодобово заступає понад 15 тисяч правоохоронців для забезпечення карантинних заходів.

Створені мобільні групи, у тому числі зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Крім забезпечення карантинних заходів, ми виконуємо свою повсякденну роботу, реагуємо на заяви та повідомлення громадян,

– розповів Фацевич.

Яке покарання світить порушникам

Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал