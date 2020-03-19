В Украине за сутки полиция зафиксировала более 30 нарушений карантина

Только за последние сутки правоохранители составили 32 админпротокола о нарушении правил относительно карантина людей.

Об этом сообщил Александр Фацевич – заместитель председателя Нацполиции Украины, сообщила пресслужба МВС.

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По его словам, Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает свыше 15 тысяч правоохранителей для обеспечения карантинных мероприятий.

Созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Кроме обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан,

– рассказал Фацевич.

Какое наказание светит нарушителям

Верховная Рада 17 марта уже усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.

В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал