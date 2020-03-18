Нарушение карантина: в полиции уточнили, кого будут привлекать к ответственности

К уголовной ответственности во время карантина будут привлекать лишь за умышленное заражение людей коронавирусом. Правоохранители заверили, что не будут применять никаких мер, если человек не знал о том, что болен.

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

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В одной из стран сняли ролик, как гражданин едет в метро, снимает маску, слюни размазывает по перилам. За подобные действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Надеюсь, что у нас таких людей нет,

– уточнил заместитель руководителя Нацполиции.

Он напомнил, что и раньше в Уголовном кодексе существовала статья 325, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Какое наказание светит нарушителям

Верховная Рада 17 марта уже усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.

В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Как условный пример он привел работу кафе, где во время карантина могли бы заразиться люди. В полиции заверили, что владелец такого кафе, будет отвечать перед законом.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал