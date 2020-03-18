22:15
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нарушение карантина: в полиции уточнили, кого будут привлекать к ответственности

      - Читати новину українською

      К уголовной ответственности во время карантина будут привлекать лишь за умышленное заражение людей коронавирусом. Правоохранители заверили, что не будут применять никаких мер, если человек не знал о том, что болен.

      Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

      Актуально Карантин в Киеве: полиция взялась за переполненные маршрутки и водителей-нарушителей

      В одной из стран сняли ролик, как гражданин едет в метро, снимает маску, слюни размазывает по перилам. За подобные действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Надеюсь, что у нас таких людей нет,
      – уточнил заместитель руководителя Нацполиции.

      Он напомнил, что и раньше в Уголовном кодексе существовала статья 325, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

      Какое наказание светит нарушителям

      • Верховная Рада 17 марта уже усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
      • В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
      • Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

      Как условный пример он привел работу кафе, где во время карантина могли бы заразиться люди. В полиции заверили, что владелец такого кафе, будет отвечать перед законом. 

      карантин коронавірус в Україні
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Где легально смотреть кино: онлайн-кинотеатры с лучшими фильмами
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Министерство внутренних дел Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Pornhub или Coursera: несколько вопросов к украинцам на время карантина
      Олекса Коба
      сегодня , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук