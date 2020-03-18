Порушення карантину: у поліції уточнили, кого притягуватимуть до відповідальності

До кримінальної відповідальності під час карантину притягатимуть лише за умисне зараження людей коронавірусом. Правоохоронці запевнили, що не застосовуватимуть жодних заходів, якщо людина не знала про те, що хвора.

Про це заявив заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе, повідомляє пресслужба МВС.

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В одній із країн зняли ролик, як громадянин їде в метро, знімає маску, слину розмазує на поручні. За подібні дії передбачено до 8 років позбавлення волі. Сподіваюся, що у нас таких людей немає,

– уточнив заступник керівника Нацполіції.

Він нагадав, що і раніше в Кримінальному кодексі існувала стаття 325, яка передбачає відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Яке покарання світить порушникам

Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Як умовний приклад він навів роботу кафе, де під час карантину могли б заразитися люди. У поліції запевнили, що власник такого кафе, відповідатиме перед законом.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал