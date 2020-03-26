Украина полностью закроет свои границы 27 марта

До конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский.

Основное Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное

До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки,

– отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину. По его словам, большинство сделало это самостоятельно, а других (более 80 тысяч граждан) – вернули домой на самолетах, поездах и автобусах.

"Но сегодня у нас нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, еще за границей, и безопасностью 40-ка миллионов граждан внутри страны. Наша обязанность как государства, заботиться о каждом украинце", – объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие 2 дня, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за границей.

"Ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязазательной изоляции", – сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: видео

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом.

Вирус унес жизни уже 5 человек. Излечилось 4 украинца.

Еще трое граждан Украины погибли в результате вируса в Италии.

Карантин в Украине продлили до 25 апреля. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если распространение коронавируса в Украине удастся остановить раньше, то карантин досрочно прекратят.

Кабмин также ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, от 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закроет свои границы на въезд и выезд.



В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что он предусматривает / Инфографика 24 канала