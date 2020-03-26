Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное

Президент Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса Covid-2019, что продолжается в мире. Так, глава государства рассказал актуальную для граждан информацию на этот момент. О распространении Covid-2019 в Украине, действиях властей, чтобы остановить эпидемию и карантинных ограничениях из уст президента – дальше.

Зеленский едва ли не ежедневно информирует украинцев о мерах, которыми государство пытается предотвратить распространение инфекции на своей территории. Очередное видеообращение он тоже посвятил этой теме.

Важно Правительство продлило карантин до 24 апреля

О чем говорил Зеленский

Борьба с распространением коронавируса продолжается: власть полна решимости преодолеть этот недуг. Сплоченность и поддержка украинцев в этом вдохновляет.

преодолеть этот недуг. Сплоченность и поддержка украинцев в этом вдохновляет. Режим чрезвычайной ситуации во всей Украине, введенный Кабмином – важное решение. Жестких решений требует сегодняшний день .

. До конца 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.

и прекращены все пассажирские перевозки. Тех украинцев, которые вовремя успели вернуться на призыв МИД, Зеленский благодарит за понимание. Одновременно просит прощения у тех, кто в ближайшее время не сможет попасть в Украину.

О тех, кто вынужденно будет оставаться за границей, позаботятся дипломаты и украинские общины за рубежом.

за рубежом. 25 марта состоялось очередное большое совещание с регионами. Центральная власть знает и понимает потребности каждой области: идет круглосуточная работа по их покрытию.

Мы не находимся в столичном вакууме. Мы позаботимся о каждом регионе нашей большой страны,

– отметил Зеленский.

Поддержка малого бизнеса, бесперебойность социальных выплат и старт посевной компании – власть обо всем этом знает и уже принимает решение по решению проблем, по словам Зеленского.

Против тех предпринимателей, которые резко подняли цены на продукты, будет применен пакет жестких мер .

. Из Южной Кореи вылетает самолет, который должен доставить в Украину 100 тысяч тест-систем ПЦР , а из Китая – около 200 тысяч медицинских респираторов , защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких. После разгрузки самолет снова полетит в Китай: поставки будут регулярными.

вылетает самолет, который должен доставить в Украину , а из – , защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких. После разгрузки самолет снова полетит в Китай: поставки будут регулярными. Через три дня будет готова первая партия украинских защитных костюмов , которые уже начали шить.

, которые уже начали шить. В каждой областной лаборатории есть необходимые реагенты, чтобы делать анализы ПЦР на местах: больше не нужно доставлять биоматериалы в столицу .

есть необходимые реагенты, чтобы на местах: больше . Лучшие украинские вирусологи помогают лаборантам в областях: как через видеоконференции, так и вживую.

Премьеру Шмигалю поручено решить вопрос "VIP палат": у нас

У нас не совок, извините. Не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы (политики и бизнесмены – 24 канал) будете находиться в тех больницах, и тех палатах, которые вы построили за эти 28 лет,

– остро отметил Зеленский.

Руководителям медицинских учреждений президент рекомендует не превращаться в отельеров : не заниматься обустройством палат и торговлей ими перед "толстосумами".

: не заниматься обустройством палат и торговлей ими перед "толстосумами". Для врачей сделают все, чтобы они были достойно оценены и почтены.

Депутатов Зеленский призвал объединиться, чтобы плодотворно поработать над законопроектами, которые наполнят бюджет в такое трудное время.

Отдельную благодарность президент выразил главам церквей, которые проводят богослужения онлайн и не подвергают своих прихожан опасности.

Также уже традиционно Зеленский отметил тех, кто сидит дома и помогает преодолеть распространение вируса. Он в очередной раз напомнил, как это важно.

Напоследок он напомнил об образовательной платформе osvita.diia.gov.ua, где каждый может просмотреть сериалы по цифровой грамотности.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: видео

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом.

Вирус унес жизни уже 5 человек. Сейчас вылечился только один украинец.

Еще трое граждан Украины умерли в результате вируса в Италии.

Карантин в Украине продлили до 25 апреля. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, если распространение вируса в Украине удастся остановить раньше, то карантин досрочно остановят.

Кабмин также ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

С 27 марта Украина может полностью закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.



В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что он предусматривает / Инфографика 24 канала