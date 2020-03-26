Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное
Президент Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса Covid-2019, что продолжается в мире. Так, глава государства рассказал актуальную для граждан информацию на этот момент. О распространении Covid-2019 в Украине, действиях властей, чтобы остановить эпидемию и карантинных ограничениях из уст президента – дальше.
Зеленский едва ли не ежедневно информирует украинцев о мерах, которыми государство пытается предотвратить распространение инфекции на своей территории. Очередное видеообращение он тоже посвятил этой теме.
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О чем говорил Зеленский
- Борьба с распространением коронавируса продолжается: власть полна решимости преодолеть этот недуг. Сплоченность и поддержка украинцев в этом вдохновляет.
- Режим чрезвычайной ситуации во всей Украине, введенный Кабмином – важное решение. Жестких решений требует сегодняшний день.
- До конца 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.
- Тех украинцев, которые вовремя успели вернуться на призыв МИД, Зеленский благодарит за понимание. Одновременно просит прощения у тех, кто в ближайшее время не сможет попасть в Украину.
- О тех, кто вынужденно будет оставаться за границей, позаботятся дипломаты и украинские общины за рубежом.
- 25 марта состоялось очередное большое совещание с регионами. Центральная власть знает и понимает потребности каждой области: идет круглосуточная работа по их покрытию.
Мы не находимся в столичном вакууме. Мы позаботимся о каждом регионе нашей большой страны,
– отметил Зеленский.
- Поддержка малого бизнеса, бесперебойность социальных выплат и старт посевной компании – власть обо всем этом знает и уже принимает решение по решению проблем, по словам Зеленского.
- Против тех предпринимателей, которые резко подняли цены на продукты, будет применен пакет жестких мер.
- Из Южной Кореи вылетает самолет, который должен доставить в Украину 100 тысяч тест-систем ПЦР, а из Китая – около 200 тысяч медицинских респираторов, защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких. После разгрузки самолет снова полетит в Китай: поставки будут регулярными.
- Через три дня будет готова первая партия украинских защитных костюмов, которые уже начали шить.
- В каждой областной лаборатории есть необходимые реагенты, чтобы делать анализы ПЦР на местах: больше не нужно доставлять биоматериалы в столицу.
- Лучшие украинские вирусологи помогают лаборантам в областях: как через видеоконференции, так и вживую.
- Премьеру Шмигалю поручено решить вопрос "VIP палат": у нас
У нас не совок, извините. Не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы (политики и бизнесмены – 24 канал) будете находиться в тех больницах, и тех палатах, которые вы построили за эти 28 лет,
– остро отметил Зеленский.
- Руководителям медицинских учреждений президент рекомендует не превращаться в отельеров: не заниматься обустройством палат и торговлей ими перед "толстосумами".
- Для врачей сделают все, чтобы они были достойно оценены и почтены.
- Депутатов Зеленский призвал объединиться, чтобы плодотворно поработать над законопроектами, которые наполнят бюджет в такое трудное время.
- Отдельную благодарность президент выразил главам церквей, которые проводят богослужения онлайн и не подвергают своих прихожан опасности.
- Также уже традиционно Зеленский отметил тех, кто сидит дома и помогает преодолеть распространение вируса. Он в очередной раз напомнил, как это важно.
- Напоследок он напомнил об образовательной платформе osvita.diia.gov.ua, где каждый может просмотреть сериалы по цифровой грамотности.
Владимир Зеленский обратился к украинцам: видео
Карантин в Украине: главное
- По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом.
- Вирус унес жизни уже 5 человек. Сейчас вылечился только один украинец.
- Еще трое граждан Украины умерли в результате вируса в Италии.
- Карантин в Украине продлили до 25 апреля. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, если распространение вируса в Украине удастся остановить раньше, то карантин досрочно остановят.
- Кабмин также ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации.
- Кроме того, 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- С 27 марта Украина может полностью закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.
В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что он предусматривает / Инфографика 24 канала