Карантин могут отменить быстрее: Шмыгаль обратился к украинцам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране.
Денис Шмыгаль отметил, что чрезвычайная ситуация призвана усилить меры по преодолению эпидемии коронавируса.
Важно Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации
Мы пройдем этот вызов, и если это произойдет быстрее, чем 24 апреля, то мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуацию досрочно,
– отметил Шмыгаль.
Премьер-министр заявил, что введение чрезвычайной ситуации в Украине не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Шмыгаль в который раз напомнил, что чрезвычайная ситуация – это не то же самое, что чрезвычайное положение.
По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего увеличивает обязанности для преодоления эпидемии.
Денис Шмыгаль обратился к украинцам: видео
Заметим, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине уже обнаружили 130 случаев заражения коронавируса.