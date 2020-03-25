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      Карантин могут отменить быстрее: Шмыгаль обратился к украинцам

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      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране.

      Денис Шмыгаль отметил, что чрезвычайная ситуация призвана усилить меры по преодолению эпидемии коронавируса.

      Важно Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

      Мы пройдем этот вызов, и если это произойдет быстрее, чем 24 апреля, то мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуацию досрочно,
      – отметил Шмыгаль.

      Премьер-министр заявил, что введение чрезвычайной ситуации в Украине не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Шмыгаль в который раз напомнил, что чрезвычайная ситуация – это не то же самое, что чрезвычайное положение.

      По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего увеличивает обязанности для преодоления эпидемии.

      Денис Шмыгаль обратился к украинцам: видео

      Заметим, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине уже обнаружили 130 случаев заражения коронавируса.

      надзвичайна ситуація це
      Что такое чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Чрезвычайное происшествие Денис Шмыгаль
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