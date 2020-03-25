Карантин могут отменить быстрее: Шмыгаль обратился к украинцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране.

Денис Шмыгаль отметил, что чрезвычайная ситуация призвана усилить меры по преодолению эпидемии коронавируса.

Важно Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

Мы пройдем этот вызов, и если это произойдет быстрее, чем 24 апреля, то мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуацию досрочно,

– отметил Шмыгаль.

Премьер-министр заявил, что введение чрезвычайной ситуации в Украине не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Шмыгаль в который раз напомнил, что чрезвычайная ситуация – это не то же самое, что чрезвычайное положение.

По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего увеличивает обязанности для преодоления эпидемии.

Денис Шмыгаль обратился к украинцам: видео

Заметим, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине уже обнаружили 130 случаев заражения коронавируса.



Что такое чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

