Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

Решением Кабмина 17 марта был введен режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях. Однако в СМИ можно встретить параллельное употребление терминов "ситуация" и "положение" в отношении этих регионов. Так что именно ввели в этих областях?

Чрезвычайная ситуация является более локальной мерой безопасности и не ограничивает прав и свобод граждан. О разнице между этими понятиями пишет Информационное агентство АСС.

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Главным является то, что меры чрезвычайного положения допускают временное ограничение конституционных прав и свобод гражданина. То есть тогда в государстве не могут проводиться волеизъявления, митинги, а режим дня может контролироваться комендантским часом.

Введение положения предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и для безопасности и здоровья граждан,

– рассказывает адвокат Максим Станкевич.

Пока ничего подобного в Черновицкой и Житомирской областях не вводили. Однако, если преодолеть распространение коронавируса разрешенными в чрезвычайной ситуации методами не удастся, Украина будет готова к введения чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводит своим Указом Президент Украины. Однако, он подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения.

Где уже ввели чрезвычайное положение?Сейчас режим чрезвычайного положения ввели в Италии, Словакии, Чехии, Исландии, Эстонии, Испании, Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии, Швейцарии, Казахстане, США и Молдове..



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