Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
Рішенням Кабміну 17 березня було введено режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій та Житомирській областях. Однак у ЗМІ можна зустріти паралельне вживання термінів "ситуація" і "стан" щодо цих регіонів. Тож, що саме ввели у цих областях?
Надзвичайна ситуація є локальнішим заходом безпеки та не обмежує прав і свобод громадян. Про різницю між цими поняттями пише Інформаційне агентство АСС.
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Серед найголовнішої різниці є те, що заходи надзвичайного стану допускають тимчасове обмеження конституційних прав і свобод громадянина. Тобто тоді в державі не можуть проводитися волевиявлення, мітинги, а режим дня може контролюватися комендантською годиною.
Введення стану передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та задля безпеки й здоров’я громадян,
– розповідає адвокат Максим Станкевич.
Поки нічого подібного у Чернівецькій і Житомирській областях не вводили. Однак, якщо подолати поширення коронавірусу дозволеними за надзвичайної ситуації методами не вдасться, Україна буде готовою до введеня надзвичайного стану.
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводить своїм Указом Президент України. Проте, він підлягає затвердженню Верховною Радою протягом двох днів з моменту звернення.
Де вже ввели надзвичайний стан? Наразі режим надзвичайного стану ввели в Італії, Словаччині, Чехії, Ісландії, Естонії, Іспанії, Румунії, Сербії, Латвії, Болгарії, Швейцарії, Казахстані, США та Молдові.
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