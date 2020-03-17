Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

В Україні можуть ввести надзвичайний стан через пандемію коронавірусу в світі. Деякі країни вже запровадили такий правовий режим, зокрема, це зробила Італія, Словаччина, Чехія, США, Естонія, Іспанія, Румунія та інші. Як введення надзвичайного стану вплине на життя звичайних людей, – розбиралась журналістка сайту 24 каналу.

Суть надзвичайного стану

В Україні днями можуть ввести надзвичайний стан, спровокований поширенням коронавірусу. Як країна житиме за умов надзвичайного стану прописано в законі "Про правовий режим надзвичайного стану".

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У разі виникнення надзвичайного стану, законом передбачається надання відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян повноважень.

Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Водночас, допускається тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження прав і свобод людини та законних інтересів юридичних осіб. Обов’язково зазначається строк дії таких обмежень.

Навіщо вводять надзвичайний стан

Наразі режим надзвичайного стану ввели в багатьох країнах серед яких: Італія, Словаччина, Чехія, Ісландія, Естонія, Іспанія, Румунія, Сербія, Латвія, Болгарія, Швейцарія, Казахстан, США.



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Вводиться він задля того аби обмежити поширення пандемії. Адже часто змусити людей змінити свій звичний ритм життя можна лише офіційно обмеживши їхні права чи й увівши покарання за непослух. Свідченням цього є ситуація в Італії. Жителі цієї країни просто відмовлялись вірити у серйозність Covid-19 і тривалий час жили "як завжди", нехтуючи рекомендаціями лікарів. Вони ходили в кав’ярні та ресторани, обіймались та цілувались при зустрічі, зустрічались великими галасливими компаніями. Як наслідок, за інформацією на 16 березня, загальна кількість хворих на коронавірус в цій країні досягла майже 28 тисяч. У порівнянні з попереднім днем їхня кількість зросла на 3 233 людей.

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Як свідчать ці жахливі цифри обмеження у законних правах та свободах громадян – вимушений, але потрібний крок. Це є світовою практикою, яка використовується у критичні моменти. На жаль, поки ще світ не винайшов іншого способу аби припинити поширення та пом’якшення наслідків захворювання на Covid-19 окрім як запровадження жорсткого карантину.

Як запроваджується надзвичайний стан

Запроваджується надзвичайний стан указом президента. Проте він має бути затверджений Верховною Радою протягом двох днів з моменту звернення президента.

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За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.

Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях президентові подає Рада національної безпеки і оборони України. В разі необхідності введення надзвичайного стану, зокрема, через пандемію, яка загрожує життю і здоров’ю значних верств населення, пропозиції щодо його введення подає Кабмін.

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Для запровадження надзвичайного стану президент повинен:

чітко обґрунтувати його необхідність;

визначити території, де вводиться надзвичайний стан;

визначити час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться;

перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік прав і свобод людини й громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

визначаються органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їх додаткових повноважень.

У вищенаведеному законі також прописані й часові обмеження для надзвичайного стану. Його можна вводити щонайбільше на місяць, а потім продовжувати ще на 30 днів, і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. Указ президента про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження парламентом.

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В умовах надзвичайного стану президент, парламент, Кабмін, міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також військове командування та його, підприємства, мають працювати. У період надзвичайного стану не можуть бути припинені чи обмежені їх повноваження.

До речі, у разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях Рада приймає рішення про продовження сесії або роботу в пленарних засіданнях протягом усього періоду його дії. Якщо указ президента про введення надзвичайного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях виданий у міжсесійний період, парламент збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі. Так зазначено в законі, проте парламент вже ухвалив рішення працювати в комітетах до 3 квітня.



За введення надзвичайного стану має проголосувати Рада / Фото 24 канал

Які обмеження можуть ввести

Зміни, які можуть почати діяти після введення надзвичайного стану багато в чому вже запроваджено.

Заходи, які можуть почати діяти з введенням надзвичайного стану:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспорту та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборона страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

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Водночас, у випадку виникнення "надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру", до яких варто віднести й поширення Covid-19, можуть здійснюватись й додаткові заходи:

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасового житла;

тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;

встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;

запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;

мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією понесених втрат;

зміна режиму роботи підприємств усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання їх обов’язків на інших.



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