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      У Казахстані ввели надзвичайний стан через коронавірус: які обмеження він передбачає

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      Президент Казахстану Касим Токаєв увів надзвичайний стан у країні через коронавірус / Getty images

      У Казахстані ввели надзвичайний стан. Він діятиме з 16 березня по 15 квітня. Під час цього періоду у країні, зокрема, діятиме карантин.

      Наказ про введення у Казахстані надзвичайного стану підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Про це йдеться у відповідній постанові, оприлюдненій на офіційному сайті лідера Казахстану.

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      Які обмеження діятимуть у країні під час надзвичайного стану:

      • Посилена охорона громадського порядку та особливо важливих державних та стратегічних об'єктів;
      • тимчасово не працюватимуть торговельні центри, кінотеатри, виставки, заборонені масові заходи;
      • обмеження на в’їзд і виїзд з країни.

      Увага! Перетинати державний кордон можна буде лише казахським та іноземним дипломатам, а також членам делегацій міжнародних організацій.

      Яка ситуація із коронавірусом у Казахстані? У країні зафіксовано 6 випадків інфікування коронавірусом Covid-19. Усі вони залишаються активними. Раніше влада Казахстану заборонила в'їзд у країну громадянам Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Китаю, Ірану та Південної Кореї. Крім того, місцеві авіакомпанії запровадили обмеження повітряного сполучення з Азербайджаном.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Надзвичайний стан Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Казахстану Новини політики
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