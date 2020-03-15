У Казахстані ввели надзвичайний стан через коронавірус: які обмеження він передбачає

У Казахстані ввели надзвичайний стан. Він діятиме з 16 березня по 15 квітня. Під час цього періоду у країні, зокрема, діятиме карантин.

Наказ про введення у Казахстані надзвичайного стану підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Про це йдеться у відповідній постанові, оприлюдненій на офіційному сайті лідера Казахстану.

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Які обмеження діятимуть у країні під час надзвичайного стану:

Посилена охорона громадського порядку та особливо важливих державних та стратегічних об'єктів;

тимчасово не працюватимуть торговельні центри, кінотеатри, виставки, заборонені масові заходи;

обмеження на в’їзд і виїзд з країни.

Увага! Перетинати державний кордон можна буде лише казахським та іноземним дипломатам, а також членам делегацій міжнародних організацій.

Яка ситуація із коронавірусом у Казахстані? У країні зафіксовано 6 випадків інфікування коронавірусом Covid-19. Усі вони залишаються активними. Раніше влада Казахстану заборонила в'їзд у країну громадянам Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Китаю, Ірану та Південної Кореї. Крім того, місцеві авіакомпанії запровадили обмеження повітряного сполучення з Азербайджаном.



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