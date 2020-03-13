Карантин для батьків: чи мають вони право на додаткову відпустку або лікарняний

З 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Протягом цього часу будуть закриті, зокрема, школи та дитячі садочки. Проте підприємства та організації працюють у звичайному режимі. Куди прилаштувати дітей на цей час – питання для багатьох батьків.

Чи мають батьки право на лікарняний або додаткову відпустку у зв’язку з карантином, – роз’яснює адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Всі на роботу

Більшості українських батьків карантин додав клопотів. Тепер вони "ламають" голову над тим куди подіти малечу.

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Приміром, журналістка 24 каналу і мама 4-річної Марічки, Анастасія Кримова каже, що вони з чоловіком та бабуся працюють. Тому вона змушена брати донечку на роботу. Інших варіантів з ким залишити дитину – немає.

Що таке карантин? Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Засновниця агентства "PR advice" та мама дворічної донечки Міла Шикота розповідає, що її Олівія ходить у приватний садочок, і його також закрили на карантин.

На жаль, у нас немає можливості відвезти малечу до бабусі, тож вона буде вдома, ми з чоловіком домовилися, що будемо з нею по черзі. Це змусило нас оперативно адаптувати свої робочі графіки, але ми можемо працювати вдома, виїжджаючи в місто лише на зустрічі. За потреби будемо користуватися послугами няні, яка працювала з нами до дитячого садочка,

– говорить Міла Шикота.



Міла Шикота з чоловіком переглянули робочий графік на час карантину / Фото Міли Шикоти

За оцінками експертів, діти в найменшій групи ризику захворювання. Водночас, Міла задається питанням – якщо закривають приватні садочки, де кількість діточок у групі – до 10 осіб, то чому не забороняють громадський транспорт, де в години "пік" тиснява з сотен людей?

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Роботодавці, здебільшого, з розумінням ставляться до проблем співробітників і не забороняють приводити в офіс дітей. Приміром, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у своєму Facebook написав, що головне в МЗС – це люди, їхня безпека і комфорт. Тому міністр ухвалив низку рішень щодо режиму роботи міністерства та закордонних дипломатичних установ в умовах стрімкого поширення у світі коронавірусу.

Співробітники, які у період карантину у дитсадках та школах, не можуть залишити дитину до 14 років вдома, зможуть прийти з нею на роботу. Ми виділимо в МЗС окреме приміщення, де діти зможуть побути з книжкою чи гаджетом (хоча краще з книжкою),

– написав Кулеба.



МЗС готове до карантину / Фото з Facebook

Хто має право на лікарняний

Для догляду за здоровою дитиною на період карантину лікарняний не видають. Тому, отримати "карантинний" лікарняний у зв’язку з тим, що дитсадок чи школа призупинили роботу й нема з ким залишити дитину, – не вдасться. А от якщо дитина занедужала в період карантину, співробітник на загальних підставах має право піти на лікарняний.

Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових випадків, коли у застрахованої особи, якій видано лікарняний по догляду за хворою дитиною, виникає право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України,

– зазначає Денис Головін.

Законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується з першого дня. І, за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим залежно від страхового стажу (від 50 до 100 відсотків).

Режим для роботи

Щодо особливого режиму роботи, то можна говорити про неповний робочий час та гнучкий режим робочого часу.

Щодо першого, тобто неповного робочого часу, то відповідно Кодексу Законів про працю (КЗпП), якщо працівник хоче працювати під час карантину, однак не має можливості протягом усього робочого дня перебувати на робочому місці, йому може бути встановлено режим роботи на умовах неповного робочого часу. Для цього необхідно написати заяву.

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За словами адвоката, на прохання вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до 14 років або дитину інваліда, та тих, хто виховує малолітніх дітей без матері, роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час. Для інших категорій працівників неповний робочий час установлюється за угодою між працівником і роботодавцем.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Заяву очільника уряду щодо введення карантину, дивіться тут:

Гнучкий режим робочого часу теж можна використати під час карантину.

Чинне законодавство не визначає окремих аспектів застосування гнучкого режиму робочого часу. Тому Мінпраці України розробило Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу де прописані всі ці аспекти,

– зауважує Денис Головін.

Що означає гнучкий режим робочого часу? Це така форма організації праці, коли працівники можуть самостійно регулювати час початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня.

Такий режим, зазвичай, передбачає підсумований облік робочого часу. Тобто працівник має повністю відпрацювати установлену законодавством кількість робочих годин (тиждень, місяць, квартал, рік тощо). За таких умов праці загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати 40-годинному робочому тижню.

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Тобто, на час карантину працівнику, за його заявою, можна також встановити режим гнучкого робочого часу.

Варто згадати й про "надомників". Ця категорія працівників розподіляє робочий час на свій розсуд і оплата праці провадиться за фактично виконану роботу.

Відпустки на час карантину

Законодавство дозволяє батькам взяти відпустку на час карантину. Це може бути або відпустка без збереження заробітної плати, або щорічна оплачувана чи соціальна. Перша надається за угодою сторін, тривалістю до 15 календарних днів. Водночас, мами і татусі мають право використати щорічну оплачувану відпустку, а також додаткову соціальну відпустку.

Щодо останнього виду відпустки, варто наголосити, що вона оплачувана. На неї можуть розраховувати жінки, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину та інші. Якщо роботодавець сумніватиметься – чи маєте ви на таку відпустку право, нагадайте йому про те, що це прописано в статті 19 Закону "Про відпустки". Ця відпустка надається щорічно, її тривалість складає 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість може бути подовжена, але вона не може перевищувати 17 календарних днів.



Яку відпустку можна оформити на період карантину / Інфографіка 24 каналу

Щодо відпустки без збереження заробітної плати.

Законом "Про відпустки" передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку матері або іншій людині, що фактично виховує дитину віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або людиною, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів,

– роз’яснює Денис Головін.

Водночас, період, на який оголошено карантин, має бути підтверджений документально. Такими документами, можуть бути довідки з навчальних закладів або копії наказів про призупинення навчального процесу.

Якщо працівник бажає отримати відпустку в період карантину, він повинен подати заяву про надання такої відпустки, до якої долучити копію свідоцтва про народження дитини та документ, який посвідчує відповідний статус працівника. Ознайомившись із заявою про відпуску та документами, долученими до неї, роботодавець зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про надання відпустки.

Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів або продовжуватися та запроваджуватися кілька разів протягом року, таку відпустку мають продовжити чи надавати стільки разів, скільки впродовж року буде відповідних подій. Тобто запроваджено карантин.

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Як зауважує адвокат, Міністерство соціальної політики України у своєму листі роз’яснює роботодавцям, що вони за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Зокрема, інші види оплачуваних відпусток або відпусток більшої тривалості, ніж встановлено законодавством, на умовах, визначених у колективному договорі. Однак цей акт не є нормативним, а має лише рекомендаційний характер! Аналогічні за суттю положення містять стаття 9-1 КЗпП України та стаття 69 Господарського кодексу України.

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