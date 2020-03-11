Чи матимуть батьки, де залишити дитину під час карантину: опитування
Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні через коронавірус. Протягом трьох тижнів пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах. 24 канал пропонує пройти опитування: чи є в вас, де залишити дитину на три тижні
Кабінет міністрів пропонує запровадити карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. Карантин – це заборона проведення будь-яких масових заходів, розважальних чи спортивних подій, відвідування навчальних закладів.
Важливо: Карантин в Україні через коронавірус: список областей та шкіл
Денис Шмигаль наголосив, що епідемія коронавірусу не обійде Україну та вже фізично є тут присутньою. В Україні вже зафіксовано перший випадок у Чернівцях.
Депутатка Вікторія Сюмар розповіла, що планується:
- закриття навчальних закладів;
- заборону масових зібрань понад 200 осіб;
- закриття авіасполучення з деякими країнами.
Остаточне рішення щодо введення карантину приймають на місцевому рівні. Але вже всі школи та садочки у Києві та Чернівцях скоро припинять роботу. Тому батькам потрібно попіклуватися про місце перебування неповнолітніх дітей протягом трьох тижнів. Але остаточне рішення приймають на місцевому рівні.