Чи матимуть батьки, де залишити дитину під час карантину: опитування

Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні через коронавірус. Протягом трьох тижнів пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах. 24 канал пропонує пройти опитування: чи є в вас, де залишити дитину на три тижні

Кабінет міністрів пропонує запровадити карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. Карантин – це заборона проведення будь-яких масових заходів, розважальних чи спортивних подій, відвідування навчальних закладів.

​Важливо: Карантин в Україні через коронавірус: список областей та шкіл

Денис Шмигаль наголосив, що епідемія коронавірусу не обійде Україну та вже фізично є тут присутньою. В Україні вже зафіксовано перший випадок у Чернівцях.

Депутатка Вікторія Сюмар розповіла, що планується:

закриття навчальних закладів;

заборону масових зібрань понад 200 осіб;

закриття авіасполучення з деякими країнами.

Остаточне рішення щодо введення карантину приймають на місцевому рівні. Але вже всі школи та садочки у Києві та Чернівцях скоро припинять роботу. Тому батькам потрібно попіклуватися про місце перебування неповнолітніх дітей протягом трьох тижнів. Але остаточне рішення приймають на місцевому рівні.