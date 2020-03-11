Будут ли иметь родители, где оставить ребенка во время карантина: опрос

Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне из-за коронавируса. В течение трех недель предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах. 24 канал предлагает пройти опрос: есть ли у вас, где оставить ребенка на три недели.

Кабинет министров предлагает ввести карантинные мероприятия с 12 марта до 3 апреля. Карантин – это запрет проведения любых массовых мероприятий, развлекательных или спортивных событий, посещения учебных заведений.

Важно Карантин в Украине из-за коронавируса: список областей и школ

Денис Шмигаль отметил, что эпидемия коронавируса не обойдет Украину и уже физически здесь присутствует. В Украине уже зафиксирован первый случай в Черновцах.

Депутат Виктория Сюмар рассказала, что планируется:

закрытие учебных заведений;

запрет массовых собраний более 200 человек;

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Окончательное решение о введении карантина принимается на местном уровне. Но уже все школы и садики в Киеве и Черновцах скоро прекратят работу. Поэтому родителям нужно позаботиться о месте пребывания несовершеннолетних детей в течение трех недель. Однако окончательное решение принимают на местном уровне.