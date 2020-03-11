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Будут ли иметь родители, где оставить ребенка во время карантина: опрос

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Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне из-за коронавируса. В течение трех недель предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах. 24 канал предлагает пройти опрос: есть ли у вас, где оставить ребенка на три недели.

Кабинет министров предлагает ввести карантинные мероприятия с 12 марта до 3 апреля. Карантин – это запрет проведения любых массовых мероприятий, развлекательных или спортивных событий, посещения учебных заведений.

Важно Карантин в Украине из-за коронавируса: список областей и школ

Денис Шмигаль отметил, что эпидемия коронавируса не обойдет Украину и уже физически здесь присутствует. В Украине уже зафиксирован первый случай в Черновцах.

Депутат Виктория Сюмар рассказала, что планируется:

  • закрытие учебных заведений;
  • запрет массовых собраний более 200 человек;
  • закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Окончательное решение о введении карантина принимается на местном уровне. Но уже все школы и садики в Киеве и Черновцах скоро прекратят работу. Поэтому родителям нужно позаботиться о месте пребывания несовершеннолетних детей в течение трех недель. Однако окончательное решение принимают на местном уровне.

 
Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Учеба Школа Опрос 24 Школьники Образование в Украине
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