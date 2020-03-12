Відпустка та лікарняний для батьків під час карантину у школах: чи можна брати та які наслідки

Запровадити карантин у всіх навчальних закладах України з 12 березня – так вирішив уряд. Триватимуть обмеження 3 тижні, щонайменше до 3 квітня. Дітям це, швидше, в радість, а от для батьків – проблема, адже потрібно ходити на роботу і доглядати дітей водночас. Юристи пояснили, як цю проблему можна усунути.

Чи можна брати батькам відпустку на період карантину у навчальних закладах дітей та які у цього наслідки – розповіли у фейсбуці на сторінці адвокатського об'єднання "Форсеті".

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Відпустка на період карантину

Якщо дитина до 14 років

На період оголошення карантину матері дитини віком до 14 років роботодавець зобов'язаний надати відпустку. Але слід звернути увагу, що ця відпустка – без збереження заробітної плати.

До слова, батько, дідусь, бабуся чи інша людина, яка фактично виховує дитину, також мають право на відпустку, і також неоплачувану.

Якщо дитина старша 14 років

У такому випадку можна просити відпустку за сімейними обставинами лише на термін до 15 календарних днів на рік.

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Які документи потрібні для оформлення відпустки

Письмова заява працівника на ім'я роботодавця.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Довідка з навчального закладу про оголошення карантину.

Робота у неповний робочий час у період карантину

У період карантину можна скористатися правом працювати на умовах неповного робочого часу. Таке право мають:

Вагітні.

Жінки, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Люди, які виховують малолітніх дітей без матері.

Чи можна взяти лікарняний, поки у школі чи садку карантин

Оплачуваний лікарняний для догляду за здоровою дитиною на період карантину брати не можна. Хіба якщо дитина захворіла під час карантину.

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