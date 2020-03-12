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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Відпустка та лікарняний для батьків під час карантину у школах: чи можна брати та які наслідки

      -
      Що робити батькам, коли у школах ввели карантин / Колаж 24 каналу

      Запровадити карантин у всіх навчальних закладах України з 12 березня – так вирішив уряд. Триватимуть обмеження 3 тижні, щонайменше до 3 квітня. Дітям це, швидше, в радість, а от для батьків – проблема, адже потрібно ходити на роботу і доглядати дітей водночас. Юристи пояснили, як цю проблему можна усунути.

      Чи можна брати батькам відпустку на період карантину у навчальних закладах дітей та які у цього наслідки – розповіли у фейсбуці на сторінці адвокатського об'єднання "Форсеті".

      До теми Карантин в Україні: що буде з поїздами, літаками та іншим транспортом – пояснення Криклія

      Відпустка на період карантину

      Якщо дитина до 14 років

      На період оголошення карантину матері дитини віком до 14 років роботодавець зобов'язаний надати відпустку. Але слід звернути увагу, що ця відпустка – без збереження заробітної плати

      До слова, батько, дідусь, бабуся чи інша людина, яка фактично виховує дитину, також мають право на відпустку, і також неоплачувану. 

      Якщо дитина старша 14 років

      У такому випадку можна просити відпустку за сімейними обставинами лише на термін до 15 календарних днів на рік.

      Зверніть увагу Карантин у школах: скільки зароблятимуть вчителі під час вимушеної перерви

      Які документи потрібні для оформлення відпустки

      • Письмова заява працівника на ім'я роботодавця.
      • Копія свідоцтва про народження дитини.
      • Довідка з навчального закладу про оголошення карантину.

      Робота у неповний робочий час у період карантину

      У період карантину можна скористатися правом працювати на умовах неповного робочого часу. Таке право мають:

      • Вагітні.
      • Жінки, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.
      • Люди, які виховують малолітніх дітей без матері.

      Чи можна взяти лікарняний, поки у школі чи садку карантин

      Оплачуваний лікарняний для догляду за здоровою дитиною на період карантину брати не можна. Хіба якщо дитина захворіла під час карантину.

      Обмежувальні заходи в Україні ввели через загрозу поширення коронавірусу. Усі новини про карантин в Україні – читайте на 24 каналі.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Освіта в Україні Освіта Освіта Здоров'я Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
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