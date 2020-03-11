Карантин у школах: скільки зароблятимуть вчителі під час вимушеної перерви

Від завтрашнього дня всі українські школи призупиняють роботу через карантин, який запровадили у відповідь на поширення коронавірусу. Навчальні заклади не працюватимуть до кінця березня, а вчителі продовжать отримувати заробітну плату.

Про оплату праці вчителів під час карантину пише Всеосвіта.

До слова: По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Згідно з положеннями від міністерства освіти, у дні, коли вчитель не може викладати не зі своєї вини, він виконує іншу роботу. Йдеться про організаційно-педагогічні роботи. В такому випадку зарплата виплачується як і за звичних обставин.

Проте, якщо і такої роботи немає, то працівники освітньої сфери отримуватимуть не менш як дві третини (60%) від встановленого окладу.

Такі положення повинні бути прописані в основі усіх колективних договорів з вчителями.

Що передбачає карантин

заборона проведення масових заходів, а також розважальних заходів;

спортивні події скасовуються або проводяться без глядачів;

заборона відвідування навчальних закладів;

також під час карантину не можна відвідування хворих в стаціонарах.

Скільки зараз заробляють вчителі в Україні?5410 гривень на місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років. Також 8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем.

Читайте також: Надбавки до зарплат вчителів стануть частиною зарплати, – Новосад

Скільки в Україні загалом вчителів?Всього в українських школах працюють понад 400 тисяч педагогічних працівників.