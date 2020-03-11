Карантин у школах: скільки зароблятимуть вчителі під час вимушеної перерви
Від завтрашнього дня всі українські школи призупиняють роботу через карантин, який запровадили у відповідь на поширення коронавірусу. Навчальні заклади не працюватимуть до кінця березня, а вчителі продовжать отримувати заробітну плату.
Про оплату праці вчителів під час карантину пише Всеосвіта.
До слова: По всій Україні ввели карантин через коронавірус
Згідно з положеннями від міністерства освіти, у дні, коли вчитель не може викладати не зі своєї вини, він виконує іншу роботу. Йдеться про організаційно-педагогічні роботи. В такому випадку зарплата виплачується як і за звичних обставин.
Проте, якщо і такої роботи немає, то працівники освітньої сфери отримуватимуть не менш як дві третини (60%) від встановленого окладу.
Такі положення повинні бути прописані в основі усіх колективних договорів з вчителями.
Що передбачає карантин
- заборона проведення масових заходів, а також розважальних заходів;
- спортивні події скасовуються або проводяться без глядачів;
- заборона відвідування навчальних закладів;
- також під час карантину не можна відвідування хворих в стаціонарах.
Скільки зараз заробляють вчителі в Україні?5410 гривень на місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років. Також 8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем.
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Скільки в Україні загалом вчителів?Всього в українських школах працюють понад 400 тисяч педагогічних працівників.