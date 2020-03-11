Карантин в школах: сколько будут зарабатывать учителя во время вынужденного перерыва

С завтрашнего дня все украинские школы приостанавливают работу из-за карантина, который ввели в ответ на распространение коронавируса. Учебные заведения не будут работать до конца марта, а учителя продолжат получать заработную плату.

Об оплате труда учителей во время карантина пишет Всеосвита.

К слову: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Согласно положениям от министерства образования, в дни, когда учитель не может преподавать не по своей вине, он выполняет другую работу. Речь идет об организационно-педагогических работах. В таком случае зарплата выплачивается как и в обычных обстоятельствах.

Однако, если и такой работы нет, то работники образовательной сферы будут получать не менее двух третей (60%) от установленного оклада.

Такие положения должны быть прописаны в основе всех коллективных договоров с учителями.

Что предусматривает карантин

запрет на проведение массовых мероприятий, а также развлекательных мероприятий;

спортивные события отменяются или проводятся без зрителей;

запрет посещения учебных заведений;

также во время карантина нельзя посещать больных в стационарах.

Сколько зарабатывают учителя в Украине?5410 гривен в месяц зарабатывает учитель со стажем до 10 лет. Также 8182 гривен зарабатывают педагоги с 30-летним стажем.

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Сколько в Украине в целом учителей?Всего в украинских школах работают более 400 тысяч педагогических работников.