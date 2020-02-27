Надбавки к зарплатам учителей станут частью зарплаты, – Новосад

Министерство образования готовит изменение в системе оплаты педагогов. Ставка учителей увеличится, однако уменьшат надбавки.

Об изменениях в концепции оплаты труда учителей рассказала Анна Новосад в интервью "Украинской правде".

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По словам министра, ключевым изменением станет оптимизация базового оклада.

И начнем мы с надбавки за престижность труда, которая одна из первых должна быть интегрирована в оклад. Эти предельные 30%, которые выплачиваются как надбавка, должны перейти в оклад заработной платы,

– подчеркнула Анна Новосад.

Руководительница ведомства пояснила, что новый закон о среднем образовании на самом деле не меняет систему оплаты труда педагогов. Именно поэтому планируется разработать новый.

Чтобы не затягивать принятие закона статьей о заработной плате, мы решили оставить систему, какая она есть, и начать нарабатывать реформу заработной платы отдельно,

– пояснила чиновница.

Новый подход к выплатам будет представлен до конца апреля 2020 года.

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Сколько зарабатывают учителя в Украине?5410 гривен в месяц зарабатывает учитель со стажем до 10 лет. Также 8182 гривен зарабатывают педагоги с 30-летним стажем.