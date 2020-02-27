Надбавки до зарплат вчителів стануть частиною зарплати – Новосад

Міністерство освіти готує зміну у системі оплати педагогів. Ставка вчителів збільшиться, проте зменшать надбавки.

Про зміни в концепції оплати праці вчителів розповіла Ганна Новосад у інтерв'ю Українській Правді.

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За словами міністерки, ключовою зміною стане оптимізація базового окладу.

І почнемо ми з надбавки за престижність праці, яка одна з перших повинна бути інтегрована в оклад. Ці граничні 30%, які виплачуються як надбавка, повинні перейти в оклад заробітної плати,

– підкреслила Ганна Новосад.

Очільниця відомства пояснила, що новий закон про середню освіту насправді не змінює систему оплати праці педагогів. Саме тому планується напрацювати новий.

Щоб не затягувати ухвалення закону статтею про заробітну плату, ми вирішили залишити систему, якою вона є, і почати напрацьовувати реформу заробітної плати окремо,

– пояснила посадовиця.

Новий підхід до виплат буде представлений до кінця квітня 2020 року.

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Скільки зараз заробляють вчителі в Україні?5410 гривень на місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років. Також 8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем.