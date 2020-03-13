Карантин для родителей: имеют ли они право на дополнительный отпуск или больничный

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. В течение этого времени будут закрыты, в частности, школы и детские сады. Однако предприятия и организации работают в обычном режиме. Куда пристроить детей на это время – вопрос для многих родителей.

меют ли родители право на больничный или дополнительный отпуск в связи с карантином, – разъясняет адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Все на работу

Большинству украинских родителей карантин добавил хлопот. Теперь они "ломают" голову над тем куда деть малыша.

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К примеру, журналистка 24 канала и мама 4-летней Маши, Анастасия Крымова говорит, что они с мужем и бабушка работают. Поэтому она вынуждена брать дочку на работу. Других вариантов с кем оставить ребенка – нет.

Что такое карантин?Карантин – административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Основательница агентства "PR advice" и мама двухлетней дочери Мила Шикота рассказывает, что ее Оливия ходит в частный садик, и его также закрыли на карантин.

К сожалению, у нас нет возможности отвезти малышку к бабушке, потому она будет дома, мы с мужем договорились, что будем с ней по очереди. Это заставило нас оперативно адаптировать свои рабочие графики, но мы можем работать дома, выезжая в город только на встречи. При необходимости будем пользоваться услугами няни, которая работала с нами до детского сада,

– говорит Мила Шикота.



Мила Шикота с мужем пересмотрели рабочий график на время карантина / Фото Милы Шикота

По оценкам экспертов, дети в меньшей группы риска заболевания. В то же время, Мила задается вопросом – если закрывают частные садики, где количество детишек в группе – до 10 человек, то почему не запрещают общественный транспорт, где в часы "пик" давка с сотен людей?

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Работодатели, в основном, с пониманием относятся к проблемам сотрудников и не запрещают приводить в офис детей. К примеру, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в своем Facebook написал, что главное в МИД – это люди, их безопасность и комфорт. Поэтому министр принял ряд решений относительно режима работы министерства и заграничных дипломатических учреждений в условиях стремительного распространения в мире коронавируса.

Сотрудники, которые в период карантина в детсадах и школах, не могут оставить ребенка до 14 лет дома, смогут прийти с нем на работу. Мы выделим в МИД отдельное помещение, где дети смогут побыть с книгой или гаджетом (хотя лучше с книжкой),

– написал Кулеба.



МИД готов к карантину / Фото с Facebook

Кто имеет право на больничный

Для ухода за здоровым ребенком на период карантина больничный не выдают. Поэтому, получить "карантинный" больничный в связи с тем, что детсад или школа приостановили работу и не с кем оставить ребенка, – не удастся. А вот если ребенок заболел в период карантина, сотрудник на общих основаниях имеет право уйти на больничный.

Необходимость ухода за больным ребенком является одним из видов страховых случаев, когда у застрахованного лица, которому выдано больничный по уходу за больным ребенком, возникает право на материальное обеспечение за счет средств Фонда социального страхования Украины,

– отмечает Денис Головин.

Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается с первого дня. И, за период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более чем за 14 календарных дней. Размер пособия по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным в зависимости от страхового стажа (от 50 до 100 процентов).

Режим для работы

Что касается особого режима работы, то можно говорить о неполном рабочем времени и гибком режиме рабочего времени.

Что касается первого, то есть неполного рабочего времени, то согласно Трудовому кодексу законов о труде (КЗоТ), если работник хочет работать во время карантина, однако не имеет возможности в течение всего рабочего дня находиться на рабочем месте, ему может быть установлен режим работы на условиях неполного рабочего времени. Для этого необходимо написать заявление.

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По словам адвоката, по просьбе беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, и тех, кто воспитывает малолетних детей без матери, работодатель обязан установить неполное рабочее время. Для других категорий работников неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работником и работодателем.

Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

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Гибкий режим рабочего времени тоже можно использовать во время карантина.

Действующее законодательство не определяет отдельных аспектов применения гибкого режима рабочего времени. Поэтому Минтруда Украины разработало Методические рекомендации по установлению гибкого режима рабочего времени, где прописаны все эти аспекты,

– говорит Денис Головин.

Что означает гибкий режим рабочего времени?Это такая форма организации труда, когда работники могут самостоятельно регулировать время начала, окончания и продолжительности рабочего времени в течении рабочего дня.

Такой режим, как правило, предусматривает суммированный учет рабочего времени. То есть работник должен полностью отработать установленное законодательством количество рабочих часов (неделя, месяц, квартал, год и т.д.). При таких условиях труда общая сумма часов работы за учетный период должна равняться 40-часовой рабочей неделе.

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То есть, на время карантина работнику, по его заявлению, можно установить режим гибкого рабочего времени.

Стоит вспомнить и о "надомниках". Эта категория работников распределяет рабочее время по своему усмотрению и оплата труда производится за фактически выполненную работу.

Отпуск на время карантина

Законодательство позволяет родителям взять отпуск на время карантина. Это может быть либо отпуск без сохранения заработной платы, или ежегодный оплачиваемый или социальный. Первый предоставляется по соглашению сторон, продолжительностью до 15 календарных дней. В то же время, мамы и папы имеют право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный социальный отпуск.

В последнем виде отпуска, стоит отметить, что он оплачиваемый. На него могут рассчитывать женщины, которые работают и имеют двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, или которая усыновила ребенка и другие. Если работодатель сомневаться – имеете ли вы на такой отпуск право, напомните ему о том, что это прописано в статье 19 Закона "Об отпусках". Этот отпуск предоставляется ежегодно, его продолжительность составляет 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность может быть продлена, но он не может превышать 17 календарных дней.



Какой отпуск можно оформить на период карантина / Инфографика 24 канала

Об отпуске без сохранения заработной платы.

Законом "Об отпусках" предусмотрено, что отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке матери или другому человеку, фактически воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории.

Этот отпуск может быть использован полностью или по частям также отцом, бабушкой, дедом или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, или человеком, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, одним из приемных родителей и родителей-воспитателей,

– разъясняет Денис Головин.

В то же время, период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально. Такими документами могут быть справки из учебных заведений или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

Если работник желает получить отпуск в период карантина, он должен подать заявление о предоставлении такого отпуска, к которому приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника. Ознакомившись с заявлением об отпуске и документами, добавленными к нему, работодатель обязан издать приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска.

Поскольку весь период карантина может длиться несколько недель или продолжаться и вводиться несколько раз в течение года, такой отпуск должны продолжить предоставлять столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий. То есть введен карантин.

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Как отмечает адвокат, Министерство социальной политики Украины в своем письме разъясняет работодателям, что они за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников. В частности, другие виды оплачиваемых отпусков или отпусков большей продолжительности, чем установлено законодательством, на условиях, определенных в коллективном договоре. Однако этот акт не является нормативным, а носит лишь рекомендательный характер! Аналогичные по сути положения содержат статья 9-1 КЗоТ Украины и статья 69 Хозяйственного кодекса Украины.

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