20:30
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин в Украине: как повлияет на цену продуктов и будет ли их дефицит

      - Читати новину українською

      Из-за распространения коронавируса Covid-19 Кабинет министров ввел в Украине карантин. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля. Как такие меры повлияют на стоимость продуктов и не повлечет ли такое решение правительства продуктовый дефицит, – узнавала журналистка 24 канала.

      Продуктовая стабильность

      Сюжеты из Италии и других стран, пораженных Covid-19, в которых покупатели буквально "сметают" все продукты, что есть на прилавках магазинов, видели едва ли не все украинцы. Будучи нацией, которая любит делать запасы, многие наши соотечественники побежали в магазины, чтобы купить некоторые продукты "на всякий случай". При этом люди руководствовались убеждением, что с введением карантина цены на продовольствие могут немного вырасти. Собственно, вызвать именно такое развитие событий все шансы имеет – паника. Правда, эксперты и чиновники успокаивают и советуют спокойно реагировать на ограничительные меры, потому что продукты из магазинов никуда не исчезнут.

      К теме По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

      Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив обратился к киевлянам, чтобы объяснить горожанам ситуацию.

      Киевляне, с 12 марта в нашем городе вводятся некоторые ограничения – в народе их уже назвали карантином. Это не значит, что нужно бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички,
      – отметил чиновник.

      Вместе с тем он призвал никого не паниковать, ведь в столице не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом. Все это – лишь превентивные меры, чтобы защитить здоровье киевлян.

      Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также успокаивает украинцев. По его убеждению, эти меры не приведут ни к поднятию, ни к снижению цен.

      Если мы посмотрим на первые два месяца 2020 года, то инфляция была достаточно низкой. Продуктовая инфляция, по нашим расчетам, отрицательная, то есть у нас дефляция (снижение, а не повышение цен). Это даже тогда, когда Covid-19 уже был в Украине,
      – отмечает Дорошенко.


      Пустых полок украинцам не стоит бояться / Фото 24 канал

      Считать, что ограничения приведут к повышению цен – не стоит. В этой ситуации нужно исследовать не только наш опыт введения ограничительных мер, но и других стран. Да, мы видели как люди массово скупали продукты в супермаркетах, но это была одномоментная картинка, потом полки снова заполнились, но об этом не многие писали.

      Рекомендуем Цены на продукты: повлияет ли аномально теплая зима и чего ожидать весной

      Алексей Дорошенко напоминает, что ажиотаж вокруг продуктов в Киеве мы наблюдали в 2014 году, когда в столицу запретили въезд автомобилей. Тогда действительно была паника в Украине. Возможно, крупнейшая за последние несколько лет и даже такая реакция людей не привела к чему-то экстраординарному. В те дни за день-два большинство производителей продали месячную норму продукции с длительным сроком хранения. Некоторые производители за неделю реализовали двухнедельную норму. Правда, тот ажиотаж не привел к дефициту и товары с торговой сети не исчезли. Поэтому, эти меры нормальные. Сейчас ограничения действуют не только в нашей стране.

      Жесткие ограничения есть и в других странах, где закрывают целые регионы. Однако их закрывают для передвижения частного транспорта, а когда мы говорим о коммерческом, а тем более том, который доставляет продукты питания, то здесь никаких ограничений нет. Их не будет и в Украине,
      – убеждает Дорошенко.

      Эксперт добавил, в Украине зафиксирован пока один случай заболевания Covid-19. Поэтому паниковать не нужно.

      Сколько украинцы тратят денег на продукты, смотрите здесь:

      Ограничения для гурманов

      Италия в настоящее время является лидером среди европейских стран по количеству инфицированных Covid-19. Поэтому ожидаемо, что количество продуктов, импортируемых из этой страны, может уменьшиться. Обычный украинец подобных изменений не заметит, потому что подавляющее большинство потребителей отдают предпочтение отечественным товарам.

      Читайте также В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

      Правда, некоторая часть таких продуктов импортируется в Украину неофициально. То есть работники пересылают домой не только деньги, но и товары, и передают все это добро микроавтобусами, которыми они же и ездят с и в Италию. Здесь есть ограничения, но это еще особо ничего не значит. Сообщение с Италией не закрыто, поэтому продукты все же понемногу импортируются. В то же время, часть тех, кто не получил вовремя итальянские деликатесы, будут использовать украинские аналоги. Конечно, делая такую ​​подмену, не все поспешат об этом рассказывать. Особенно, когда речь идет о ресторанах и кафе. Хотя это могло и повлиять на качество блюд. Правда, они могли заменить итальянские продукты аналогами из других стран.


      Мифы и правда о коронавирусе / 24 канал

      Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
      сегодня
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Статьи Публикации Цены Продукты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Что скрывается за партией ОПЗЖ: возмутительные факты из жизни посыпк Медведчука
      Антон Голобородько
      сегодня , 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
      Анастасія Лукашевська
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 19:30 Карантин в Украине: как повлияет на цену продуктов и будет ли их дефицит
      Ірина Поліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук