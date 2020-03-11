Карантин в Украине: как повлияет на цену продуктов и будет ли их дефицит

Из-за распространения коронавируса Covid-19 Кабинет министров ввел в Украине карантин. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля. Как такие меры повлияют на стоимость продуктов и не повлечет ли такое решение правительства продуктовый дефицит, – узнавала журналистка 24 канала.

Продуктовая стабильность

Сюжеты из Италии и других стран, пораженных Covid-19, в которых покупатели буквально "сметают" все продукты, что есть на прилавках магазинов, видели едва ли не все украинцы. Будучи нацией, которая любит делать запасы, многие наши соотечественники побежали в магазины, чтобы купить некоторые продукты "на всякий случай". При этом люди руководствовались убеждением, что с введением карантина цены на продовольствие могут немного вырасти. Собственно, вызвать именно такое развитие событий все шансы имеет – паника. Правда, эксперты и чиновники успокаивают и советуют спокойно реагировать на ограничительные меры, потому что продукты из магазинов никуда не исчезнут.

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Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив обратился к киевлянам, чтобы объяснить горожанам ситуацию.

Киевляне, с 12 марта в нашем городе вводятся некоторые ограничения – в народе их уже назвали карантином. Это не значит, что нужно бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички,

– отметил чиновник.

Вместе с тем он призвал никого не паниковать, ведь в столице не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом. Все это – лишь превентивные меры, чтобы защитить здоровье киевлян.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также успокаивает украинцев. По его убеждению, эти меры не приведут ни к поднятию, ни к снижению цен.

Если мы посмотрим на первые два месяца 2020 года, то инфляция была достаточно низкой. Продуктовая инфляция, по нашим расчетам, отрицательная, то есть у нас дефляция (снижение, а не повышение цен). Это даже тогда, когда Covid-19 уже был в Украине,

– отмечает Дорошенко.



Пустых полок украинцам не стоит бояться / Фото 24 канал

Считать, что ограничения приведут к повышению цен – не стоит. В этой ситуации нужно исследовать не только наш опыт введения ограничительных мер, но и других стран. Да, мы видели как люди массово скупали продукты в супермаркетах, но это была одномоментная картинка, потом полки снова заполнились, но об этом не многие писали.

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Алексей Дорошенко напоминает, что ажиотаж вокруг продуктов в Киеве мы наблюдали в 2014 году, когда в столицу запретили въезд автомобилей. Тогда действительно была паника в Украине. Возможно, крупнейшая за последние несколько лет и даже такая реакция людей не привела к чему-то экстраординарному. В те дни за день-два большинство производителей продали месячную норму продукции с длительным сроком хранения. Некоторые производители за неделю реализовали двухнедельную норму. Правда, тот ажиотаж не привел к дефициту и товары с торговой сети не исчезли. Поэтому, эти меры нормальные. Сейчас ограничения действуют не только в нашей стране.

Жесткие ограничения есть и в других странах, где закрывают целые регионы. Однако их закрывают для передвижения частного транспорта, а когда мы говорим о коммерческом, а тем более том, который доставляет продукты питания, то здесь никаких ограничений нет. Их не будет и в Украине,

– убеждает Дорошенко.

Эксперт добавил, в Украине зафиксирован пока один случай заболевания Covid-19. Поэтому паниковать не нужно.

Сколько украинцы тратят денег на продукты, смотрите здесь:

Ограничения для гурманов

Италия в настоящее время является лидером среди европейских стран по количеству инфицированных Covid-19. Поэтому ожидаемо, что количество продуктов, импортируемых из этой страны, может уменьшиться. Обычный украинец подобных изменений не заметит, потому что подавляющее большинство потребителей отдают предпочтение отечественным товарам.

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Правда, некоторая часть таких продуктов импортируется в Украину неофициально. То есть работники пересылают домой не только деньги, но и товары, и передают все это добро микроавтобусами, которыми они же и ездят с и в Италию. Здесь есть ограничения, но это еще особо ничего не значит. Сообщение с Италией не закрыто, поэтому продукты все же понемногу импортируются. В то же время, часть тех, кто не получил вовремя итальянские деликатесы, будут использовать украинские аналоги. Конечно, делая такую ​​подмену, не все поспешат об этом рассказывать. Особенно, когда речь идет о ресторанах и кафе. Хотя это могло и повлиять на качество блюд. Правда, они могли заменить итальянские продукты аналогами из других стран.



Мифы и правда о коронавирусе / 24 канал