Цены на продукты: повлияет ли аномально теплая зима и чего ожидать весной

Последние дни некоторые аграрии говорят о неизбежном росте цен на продукты, спровоцированном зимой, которой фактически не было. Действительно ли уже можно говорить о росте стоимости продуктов – журналистке 24 канала рассказывают эксперты.

Инфляция и цены

Нынешняя зима удивила своими тепловыми рекордами не только метеорологов, но и обычных украинцев. Зима, похожая на позднюю осень, угрожает озимым культурам, – убеждают фермеры. Такие погодные аномалии приведут к существенному росту цен на продовольствие. Однако эксперты, слыша такие пессимистические прогнозы, призывают подождать с выводами.

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По мнению главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, те, кто говорит сейчас о подорожании продуктов – это преимущественно аграрные эксперты. То есть люди, которые фактически зарабатывают на аграрном бизнесе, поэтому они дают информацию чтобы потребители уже подготовились к возможному росту цен.

Сейчас оснований для каких-либо существенных ценовых изменений на продукты – нет. Потребительская инфляция за прошлый год, по данным статистики, составляет менее 5%, по нашим 5 -7% в зависимости от того, какие группы учитывались, но все же она небольшая,

– убежден Алексей Дорошенко.

Эксперт считает, что сейчас тот случай – вы трижды скажете, что цены будут расти и люди будут этого ожидать. Когда они увидят новые ценники в магазине, то начнут нормально к этому относиться, но никаких оснований для ценового скачка нет.



Пока рано говорить о подорожании овощей / Фото 24 канала

В случае засухи, будут проблемы с картофелем, мясом из-за подорожания зерна и тому подобное. Все начинается с земли. Если земля не даст хорошего урожая, будут высокие цены на продукты. Пока об этом говорить рано, стоит подождать,

– убеждает экономист Олег Пендзин.

Зато, по мнению Алексея Дорошенко, у нас, не только зерновые, но и другие культуры выращиваются в объемах, которые дают возможность не только обеспечить потребности внутреннего потребителя, но и экспортировать продукцию.

Неблагоприятная засуха

Олег Пендзин разъясняет, что нужно понимать, зимой снега не тают, а остаются на полях, где есть специальные устройства – снегосборники. С началом весны, снег понемногу тает и обеспечивает маленькие растеньица озимых необходимым количеством водички, чтобы они не засохли. Обычно, влага для земли обеспечивалась медленным таянием снега. Дожди, которые идут, не успевают насытить землю, влага быстро испаряется из-за теплой погоды.

Если будет традиционно сухая весна и горячее лето, у нас будет неурожай, который бесспорно спровоцирует рост цен не только у нас, но и в мире. В этом и есть опасность,

– отмечает Олег Пендзин.

В то же время, эксперт добавляет – о такой угрозе мы узнаем не раньше апреля, когда сделают первый глубокий срез того, как озимые перезимовали и какие у нас ожидания относительно будущего урожая. Поэтому, была ли погода действительно аномальной, украинцы узнают не раньше конца апреля – начала мая.

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Правда, как отмечает Олег Пендзин, американцы и европейцы пока немного волнуются и трехмесячные фьючерсы на зерно на Чикагской товарной бирже пошли вверх на 17%. Проблема не в теплой зиме, а в засушливой весне и сухом лете.

Сколько украинцы тратят на продукты питания, смотрите здесь:

Алексей Доорошенко считает, единственное, что может быть в долгосрочной перспективе и это невозможно просчитать – как будут развиваться события вокруг коронавируса и к чему он приведет. Потому что мы видим, что этот фактор влияет на экономику страны, но пока ее уравновешивают.

Мы понимаем, что обеспечиваем себя всем необходимым и много продукции экспортируем. Если же даже наших овощей или фруктов не хватает, всегда сможем купить их в других странах мира. Проблем с этим не будет,

– добавляет Алексей Дорошенко.

Европейские цены на продукты

К сожалению, очень неутешительная статистика: за время независимости Украины у нас 2-3 года был хороший урожай, потом, как правило, 2 года неурожаи. То есть было чередование – пару лет урожаи, столько же лет неродило. Однако последние 5 лет в Украине были хорошие урожаи. К примеру, в прошлом году в Украине собрали 73 миллиона тонн зерновых – абсолютный рекорд. Поэтому существует опасность того, что этот год будет неурожайным. Однако, эксперты пока советуют не паниковать, а ждать и наблюдать.

Несмотря на рекордные урожаи зерновых, цены на хлеб в Украине достаточно высоки. У многих потребителей возникает вопрос – почему так происходит?



Несмотря на рекордные урожаи, стоимость хлеба в Украине высокая / Фото 24 канала

Ответ прост – наша страна полностью интегрирована в европейские цены. Подписав Ассоциацию с Евросоюзом и полностью открывшись европейской продукции мы практически сравняли наши и их цены. Однако, к сожалению, наши заработные платы европейскими не стали. Собственно, у нас ситуация, когда украинская семья тратит на продукты питания 50% своего дохода, а те же европейцы от 12% до 18%. Ведь у них аналогичные цены на продукты питания, но зарплаты на порядок выше. Поэтому речь не идет о том, что у нас урожай или неурожай, просто наши крупные аграрные корпорации получают более высокий доход.

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73 миллиона тонн зерновых мы вырастили в прошлом году, для внутреннего потребителя нам нужно 18-19. Экспортный потенциал составляет больше 50 миллионов тонн и тем не менее мы полностью привязаны к мировым ценам. А если мы привязаны к мировым ценам, то и внутренняя цена у нас мировая. Как следствие, в Украине хлеб сейчас дороже чем в Прибалтике или той же Польше.