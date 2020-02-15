Почему российская гречка вытесняет украинскую: как распознать отечественную крупу

В последние годы в Украине более чем вдвое уменьшилось количество полей, засеянных гречкой. Из-за этого мы вынуждены импортировать эту крупу. Таким образом, на отечественных прилавках начала появляться российская гречка, расфасованная, в основном, в Казахстане.

Сколько российской гречки на наших прилавках и как ее отличить от отечественной, – разъясняют журналистке 24 канала аграрии.

Неутешительная статистика

Согласно официальной статистике, в 2019 году в Украине было засеяно 54 тысячи гектаров под гречку, в 2018 году – 108, в 2017 году – 186, а в 2016 году – 220. Если посчитать, то с одного гектара собирают в среднем одну тонну гречки.

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Из-за того, что в последние годы количество площадей, засеянных этой крупой, только уменьшалось, мы вынуждены импортировать крупу из других стран, чтобы обеспечить потребности потребителей. В течение года украинцы съедают минимум 80–90 тысяч тонн гречки. Таким образом, для обеспечения потребностей украинцев гречневой крупой нам в среднем не хватает от 10 до 20 тысяч тонн.



В Украине продают российскую гречку / фото 24 канала

Глава Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко знает о ситуации с гречкой и говорит, что их ассоциация уже несколько лет подряд обращается к власти с вопросом урегулирования неограниченного импорта в Украину гречневой крупы из Республики Казахстан.

Казахи хоть и выращивают гречку, однако в небольшом количестве: их урожаи удовлетворяют собственные потребности. В основном в этой стране перерабатывают российскую гречку на крупу, которая экспортируется из Казахстана в Украину,

– отмечает Николай Малиенко.

Как распознать отечественную крупу

Правда, импортная гречка по своим потребительским и вкусовым качествам хуже украинской.

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Не очень хорошее качество импортной гречки Николай Малиенко объясняет тем, что она, во-первых, перерабатывается на мощностях, которые не столь современные, как наши. Во-вторых, качество сырья, то есть зерна гречки, существенно хуже украинского.

Гречка, которая попадает в Казахстан, родом из Алтайского края, где значительно короче световой день, поэтому растения, которые там выращиваются, получают меньшее количество положительных температур. То есть они выращиваются в тех условиях, где получить качественное зерно гречки просто физически невозможно,

– отмечает Малиенко.

Тот факт, что импортное зерно гречки по всем показателям уступает украинскому, подтверждают и исследования, проведенные аграриями вместе со СМИ. По их результатам – российский продукт производится с нарушением технологии, поэтому импортная крупа по 9 показателям из 12 не соответствует стандартам качества.

Правда, в России гречку еще выращивают в Краснодарском крае, и она значительно лучшего качества, чем алтайская. Однако эта крупа идет на отечественный рынок, а вот экспортируется в Украину именно не очень качественная алтайская.

По вкусу только украинская

Ну а тем, кто желает потреблять качественную отечественную крупу, стоит научиться отличать ее от иностранной. Прежде всего, нужно обратить внимание, как она выглядит, то есть взять и разложить на бумаге и внимательно рассмотреть. В ней может быть много включений инородного или черного необработанного зерна.

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Желающим купить украинскую гречку также нужно обращать внимание на запах. Отечественная крупа имеет приятный аромат, характерный именно для нее. Как правило, в украинских крупных супермаркетах гречка, продающаяся на развес, вероятнее всего, – иморт. Правда, сегодня российско-казахскую крупу наши фабрики тоже фасуют, поэтому 100% гарантии, что дорогая крупа является отечественной, к сожалению, никто не даст. Стоит крупа на вес в среднем 27 гривен за кило. В то же время фасованная обойдется в 35-45 гривен за килограмм.



Украинцы из года в год меньше сеют гречки / Фото 24 канал

Поэтому возникает вопрос – почему отечественные фермеры перестали сеять гречку, ведь в продаже она не такая уж и дешевая. Николай Малиенко убеждает, что все из-за экономической нецелесообразности выращивания этой культуры.

Это нишевая культура, которой в основном занимаются мелкие аграрии. Понятно, гречка – погодозависимая культура, она не гарантирует получения 3–4 тонн зерна с гектара. Фермер может получить урожай зерна гречки от 10 до 20 центнеров с гектара, а 10 центнеров – это тонна. Однако импортная заходит в Украину по цене 10,50 гривны за килограмм. Такая низкая стоимость явно не побуждает украинских фермеров ее сеять. Последние годы гречку сеяли те аграрии, у кого что-то не сложилось. То есть пересевали поля после потери посева.

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Нестабильность экономической ситуации также не побуждает наших аграриев сеять гречку. Сейчас цена за тонну зерна гречки в пределах 14 тысяч. Но из-за того, что рынок нерегулируемый и мелкого и среднего агрария никто не защищает, последний не рискует сеять эту культуру.