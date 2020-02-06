Сколько украинцы тратят на питание и на какие продукты – больше всего: интересные данные

Известно, что на еду в украинской семье идет немалый процент денег, а некоторые продукты по стоимости оказываются первыми в рейтинге расходов. Так сколько же украинцы отдают денег на питание, и какие продукты преобладают – читайте дальше.

8902,33 гривны – такую сумму в месяц тратит одно украинское домохозяйство, которое насчитывает чуть больше двух человек (в цифрах – это 2,11).

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Наибольшие расходы семейного бюджета украинца это питание – 42% или же 4070,71 гривен в месяц.



42% семейного бюджета – это питание

Из этой суммы больше всего украинское домохозяйство тратит на мясо и мясопродукты – 23,1% или 941 гривну в месяц. Хлеб и хлебопродукты стоят 630 гривен – 23,1%.



Больше всего тратят на мясо

484 гривны в месяц среднестатистическое украинское домохозяйство тратит на молоко сыр и яйца – это 9%. В итоге, каждый месяц украинская семья покупает сала на 72 гривны – 1,7%.



Каждый месяц украинская семья покупает сала на 72 гривны

Данные: ukrstat.gov.ua

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