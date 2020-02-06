Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше: цікаві дані
Відомо, що на їжу в українській сім'ї йде чималий відсоток грошей, а деякі продукти за вартістю опиняються першими у рейтингу витрат. То ж скільки українці віддають грошей на харчування, і які продукти переважають – читайте далі.
8902,33 гривні – таку суму в місяць витрачає одне українське домогосподарство, яка налічує трохи більше двох осіб (у цифрах – це 2,11).
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Найбільші видатки сімейного бюджету українця це харчування – 42% або ж 4070,71 гривень на місяць.
42% сімейного бюджету – це харчування
З цієї суми найбільше українське домогосподарство витрачає на мясо та м'ясопродукти – 23,1% або 941 гривень на місяць. Хліб та хлібопродукти коштують 630 гривень – 23,1%.
Найбільше витрачають на м'ясо
484 гривні в місяць середньостатистичне українське домогосподарство витрачає на молоко сир та яйця – це 9%. Врешті, кожного місяця українська сім'я купує сала на 72 гривні – 1,7%.
Кожного місяця українська сім'я купує сала на 72 гривні
Дані: ukrstat.gov.ua
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