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      Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше: цікаві дані

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      Відомо, що на їжу в українській сім'ї йде чималий відсоток грошей, а деякі продукти за вартістю опиняються першими у рейтингу витрат. То ж скільки українці віддають грошей на харчування, і які продукти переважають – читайте далі.

      8902,33 гривні – таку суму в місяць витрачає одне українське домогосподарство, яка налічує трохи більше двох осіб (у цифрах – це 2,11).

      Цікаво: З якого віку українці починають працювати: неочікувані дані

      Найбільші видатки сімейного бюджету українця це харчування – 42% або ж 4070,71 гривень на місяць.

      Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше
      42% сімейного бюджету – ​це харчування 

      З цієї суми найбільше українське домогосподарство витрачає на мясо та м'ясопродукти – 23,1% або 941 гривень на місяць. Хліб та хлібопродукти коштують 630 гривень – 23,1%.

      Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше
      Найбільше витрачають на м'ясо

      484 гривні в місяць середньостатистичне українське домогосподарство витрачає на молоко сир та яйця – це 9%. Врешті, кожного місяця українська сім'я купує сала на 72 гривні – 1,7%.

      Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше
      Кожного місяця українська сім'я купує сала на 72 гривні

      Дані: ukrstat.gov.ua

      Повний випуск "Вєсті. UA" – читайте тут.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Продукти Статистика
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