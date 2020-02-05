Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 лютого – тренінг в Трускавці не дуже допоміг, тому для "слуг народу" планують створити цілу школу. Кива відповів на питання журналістки і дав дотепні поради, як же правильно оплачувати комуналку.
Також у випуску:
Ефект Даннінга — Крюґера та Богуцька.
В Скабєєвої і компанії підгоріло від дружнього телемосту Литви та України.
Яку суму витрачає одне українське домогосподарство на місяць.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі