Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку

У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 лютого – тренінг в Трускавці не дуже допоміг, тому для "слуг народу" планують створити цілу школу. Кива відповів на питання журналістки і дав дотепні поради, як же правильно оплачувати комуналку.

Також у випуску: Ефект Даннінга — Крюґера та Богуцька. В Скабєєвої і компанії підгоріло від дружнього телемосту Литви та України. Яку суму витрачає одне українське домогосподарство на місяць.