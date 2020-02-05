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      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку

      Вєсті.UA 57 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 лютого – тренінг в Трускавці не дуже допоміг, тому для "слуг народу" планують створити цілу школу. Кива відповів на питання журналістки і дав дотепні поради, як же правильно оплачувати комуналку.

      Також у випуску:

      Ефект Даннінга — Крюґера та Богуцька.

      В Скабєєвої і компанії підгоріло від дружнього телемосту Литви та України.

      Яку суму витрачає одне українське домогосподарство на місяць.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Ілля Кива Слуга народу
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