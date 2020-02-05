Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
В выпуске программы "Вести.UA" за 5 февраля – тренинг в Трускавце не очень помог, поэтому для "слуг народа" планируют создать целую школу. Кива ответил на вопрос журналистки и дал остроумные советы, как же правильно оплачивать коммуналку.
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