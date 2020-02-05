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      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку

      Вести.UA 51 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 5 февраля – тренинг в Трускавце не очень помог, поэтому для "слуг народа" планируют создать целую школу. Кива ответил на вопрос журналистки и дал остроумные советы, как же правильно оплачивать коммуналку.

      Также в выпуске:

      Эффект Даннинга — Крюгера и Богуцкая.

      У Скабеевой и компании подгорело от дружеского телемоста Литвы и Украины.

      Какую сумму тратит одно украинское домохозяйство в месяц.

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Слуга народа Илья Кива
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