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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      З якого віку українці починають працювати: неочікувані дані

      1065 Читать новость на русском

      Способи пошуку роботи в українців дуже різні. Від оголошення до пропозицій від друзів, батьків чи викладачів в навчальних закладах. Вік цьому не перешкода

      Фактично дві третини українців, а це 65%, починають працювати у віці до 20 років. З них кожен четвертий, а це 25%, відчули, що таке доросла праця до 17 років.

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      Знайшли роботу через друзів та знайомих 405 опитаних. А от кожному п'ятому, а це 20%, працевлаштуватися допомогли батьки.

      Працевлаштування
      Коли українці починають працювати

      Понад третина українців, 37%, почала відразу набувати досвід за фахом. Для 12% перша робота частково відповідає обраній професії.

      Працевлаштування
      Який відсоток за обраною професією

      Для 51% перше місце праці взагалі не було пов'язано із фахом. 40% опитуваних шукало першу роботу для джерела заробітку.

      Для кожного п'ятого, 22%, перша робота була нагодою отримати досвід. А 3% почали працювати виключно за компанію з другом.

      Працевлаштування
      Разом з друзями

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Статистика
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