З якого віку українці починають працювати: неочікувані дані

Способи пошуку роботи в українців дуже різні. Від оголошення до пропозицій від друзів, батьків чи викладачів в навчальних закладах. Вік цьому не перешкода

Фактично дві третини українців, а це 65%, починають працювати у віці до 20 років. З них кожен четвертий, а це 25%, відчули, що таке доросла праця до 17 років.

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Знайшли роботу через друзів та знайомих 405 опитаних. А от кожному п'ятому, а це 20%, працевлаштуватися допомогли батьки.



Коли українці починають працювати

Понад третина українців, 37%, почала відразу набувати досвід за фахом. Для 12% перша робота частково відповідає обраній професії.



Який відсоток за обраною професією

Для 51% перше місце праці взагалі не було пов'язано із фахом. 40% опитуваних шукало першу роботу для джерела заробітку.

Для кожного п'ятого, 22%, перша робота була нагодою отримати досвід. А 3% почали працювати виключно за компанію з другом.



Разом з друзями

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