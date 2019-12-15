С какого возраста украинцы начинают работать: неожиданные данные

Способы поиска работы у украинцев очень разные. От объявлений до предложений от друзей, родителей или преподавателей в учебных заведениях. Возраст этому не помеха

Фактически две трети украинцев, а это 65%, начинают работать в возрасте до 20 лет. Из них каждый четвертый, а это 25%, почувствовали, что такое взрослый труд до 17 лет.

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Нашли работу через друзей и знакомых 405 опрошенных. А вот каждому пятому, а это 20%, трудоустроиться помогли родители.



Когда украинцы начинают работать

Более трети украинцев, 37%, начали сразу приобретать опыт по специальности. Для 12% первая работа частично соответствует выбранной профессии.



Какой процент по выбранной профессии

Для 51% первое место работы вообще не было связано с профессией. 40% опрошенных искало первую работу для источника заработка.

Для каждого пятого, 22%, первая работа была возможностью получить опыт. А 3% начали работать исключительно за компанию с другом.



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