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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      С какого возраста украинцы начинают работать: неожиданные данные

      28 Читати новину українською

      Способы поиска работы у украинцев очень разные. От объявлений до предложений от друзей, родителей или преподавателей в учебных заведениях. Возраст этому не помеха

      Фактически две трети украинцев, а это 65%, начинают работать в возрасте до 20 лет. Из них каждый четвертый, а это 25%, почувствовали, что такое взрослый труд до 17 лет.

      Интересно! Сколько процентов украинцев хотят уехать за границу: космические цифры

      Нашли работу через друзей и знакомых 405 опрошенных. А вот каждому пятому, а это 20%, трудоустроиться помогли родители.

      Працевлаштування
      Когда украинцы начинают работать

      Более трети украинцев, 37%, начали сразу приобретать опыт по специальности. Для 12% первая работа частично соответствует выбранной профессии.

      Працевлаштування
      Какой процент по выбранной профессии

      Для 51% первое место работы вообще не было связано с профессией. 40% опрошенных искало первую работу для источника заработка.

      Для каждого пятого, 22%, первая работа была возможностью получить опыт. А 3% начали работать исключительно за компанию с другом.

      Працевлаштування
      Вместе с друзьями

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Статистика
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