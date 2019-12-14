Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 14 декабря – украинские политики очень любят драться между собой. Общество к этому уже привыкло, а схватки уже успели надоесть. Президент Зеленский впервые встретился с лидером страны-агрессора Путиным. И несмотря на негативные прогнозы – измена отменяется. Но больших побед Зеленский из Парижа также не привез.
Также в выпуске:
Кашпировский – министр здравоохранения.
Зеленский экспортирует свою предвыборную кампанию
Сливной бачок Скабеевой
Открытый Зеленский.
Оригинальный Малюська.
"Правый сектор" это воплощение зла.
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