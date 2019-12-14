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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского

      Вести.UA 33 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 14 декабря – украинские политики очень любят драться между собой. Общество к этому уже привыкло, а схватки уже успели надоесть. Президент Зеленский впервые встретился с лидером страны-агрессора Путиным. И несмотря на негативные прогнозы – измена отменяется. Но больших побед Зеленский из Парижа также не привез.

      Также в выпуске:

      Кашпировский – министр здравоохранения.

      Зеленский экспортирует свою предвыборную кампанию

      Сливной бачок Скабеевой

      Открытый Зеленский.

      Оригинальный Малюська.

      "Правый сектор" это воплощение зла.

      У нас есть два варианта, – Сенцов прокомментировал расследование убийства Шеремета
      сегодня
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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Вести.UA
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