Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 14 декабря – украинские политики очень любят драться между собой. Общество к этому уже привыкло, а схватки уже успели надоесть. Президент Зеленский впервые встретился с лидером страны-агрессора Путиным. И несмотря на негативные прогнозы – измена отменяется. Но больших побед Зеленский из Парижа также не привез.

Также в выпуске: Кашпировский – министр здравоохранения. Зеленский экспортирует свою предвыборную кампанию Сливной бачок Скабеевой Открытый Зеленский. Оригинальный Малюська. "Правый сектор" это воплощение зла.