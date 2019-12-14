Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 грудня – українські політики дуже люблять битися між собою. Суспільство до цього вже звикло, а сутички вже встигли набриднути. Президент Зеленський вперше зустрівся із лідером країни-агресора Путіним. Й попри негативні прогнози – зрада відміняється. Але великих перемог Зеленський з Парижа також не привіз.
Також у випуску:
Кашпіровський – міністр охорони здоров'я.
Зеленський експортує свою передвиборчу кампанію.
Зливний бачок Скабєєвої.
Відкритий Зеленський.
Оригінальний Малюська.
“Правий сектор” це втілення зла.
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