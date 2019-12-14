Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 грудня – українські політики дуже люблять битися між собою. Суспільство до цього вже звикло, а сутички вже встигли набриднути. Президент Зеленський вперше зустрівся із лідером країни-агресора Путіним. Й попри негативні прогнози – зрада відміняється. Але великих перемог Зеленський з Парижа також не привіз.

Також у випуску: Кашпіровський – міністр охорони здоров'я. Зеленський експортує свою передвиборчу кампанію. Зливний бачок Скабєєвої. Відкритий Зеленський. Оригінальний Малюська. “Правий сектор” це втілення зла.