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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського

      Вєсті.UA 112 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 грудня – українські політики дуже люблять битися між собою. Суспільство до цього вже звикло, а сутички вже встигли набриднути. Президент Зеленський вперше зустрівся із лідером країни-агресора Путіним. Й попри негативні прогнози – зрада відміняється. Але великих перемог Зеленський з Парижа також не привіз.

      Також у випуску:

      Кашпіровський – міністр охорони здоров'я.

      Зеленський експортує свою передвиборчу кампанію.

      Зливний бачок Скабєєвої.

      Відкритий Зеленський.

      Оригінальний Малюська.

      “Правий сектор” це втілення зла.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Верховна Рада Володимир Зеленський
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