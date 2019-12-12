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      Сколько процентов украинцев хотят уехать за границу: космические цифры

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      Согласно результатам исследования, 35% – а это каждый третий украинец – хотят покинуть страну ради работы за границей.

      Самый высокий этот показатель в западном регионе Украины. В Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Ровно такое желание изявили 40%.

      Интересно! На сколько упал рейтинг Зеленского и Гончарука: впечатляющая статистика

      А вот в Херсоне и Полтаве – наоборот. Показатель желающих ехать работать за пределы Украины наименьший.


      Рейтинг желающих поехать работать за пределы Украины 

      Половина из тех, кто все же хочет уехать, мотивирует это материальными потребностями семьи. Почти треть видит в работе за рубежом способ самореализации.


      27% украинцев видит в работе за рубежом способ самореализации

      А каждый пятый хочет уехать из Украины на заработки, потому что не верит в будущее родины.

      Данные: социологическая группа "Рейтинг".

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Статистика Заробитчане
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