На сколько упал рейтинг Зеленского и Гончарука: впечатляющая статистика

Высокий рейтинг доверия к Верховной Раде в первую очередь обусловлен новыми лицами под куполом. Но судимости, интимные скандалы, исключение из монобольшинства не прошли даром. И конечно, как это всегда бывает, тот, кто у власти, независимо от действий или бездействия будет терять позиции. Такие политические реалии во всем мире.

За последний месяц каждый десятый украинец потерял веру в парламент девятого созыва.

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Теперь недовольных работой Верховной Рады – 52% украинцев.



Количество недовольных Верховной Радой

Негативно, по мнению украинцев, повлияло голосование закона о рынке земли. Его не поддерживают 64% опрошенных.



Рынок земли

Лишь каждый третий украинец одобрительно относится к работе правительства Гончарука. Доверие к Кабинету Министров снизилась на 7%.



Отношение к Гончаруку

Больше всех почувствовал падение в доверии Президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержка упала более чем на 20%.

Данные: КМИС

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