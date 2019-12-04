На сколько упал рейтинг Зеленского и Гончарука: впечатляющая статистика
Высокий рейтинг доверия к Верховной Раде в первую очередь обусловлен новыми лицами под куполом. Но судимости, интимные скандалы, исключение из монобольшинства не прошли даром. И конечно, как это всегда бывает, тот, кто у власти, независимо от действий или бездействия будет терять позиции. Такие политические реалии во всем мире.
За последний месяц каждый десятый украинец потерял веру в парламент девятого созыва.
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Теперь недовольных работой Верховной Рады – 52% украинцев.
Количество недовольных Верховной Радой
Негативно, по мнению украинцев, повлияло голосование закона о рынке земли. Его не поддерживают 64% опрошенных.
Рынок земли
Лишь каждый третий украинец одобрительно относится к работе правительства Гончарука. Доверие к Кабинету Министров снизилась на 7%.
Отношение к Гончаруку
Больше всех почувствовал падение в доверии Президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержка упала более чем на 20%.
Данные: КМИС
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