07:59
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      На сколько упал рейтинг Зеленского и Гончарука: впечатляющая статистика

      69 Читати новину українською

      Высокий рейтинг доверия к Верховной Раде в первую очередь обусловлен новыми лицами под куполом. Но судимости, интимные скандалы, исключение из монобольшинства не прошли даром. И конечно, как это всегда бывает, тот, кто у власти, независимо от действий или бездействия будет терять позиции. Такие политические реалии во всем мире.

      За последний месяц каждый десятый украинец потерял веру в парламент девятого созыва.

      Читайте также: Сколько мажоритарщикам стоили выборы в Раду: шокирующие цифры

      Теперь недовольных работой Верховной Рады – 52% украинцев.

      Рейтинг Верховна Рада
      Количество недовольных Верховной Радой

      Негативно, по мнению украинцев, повлияло голосование закона о рынке земли. Его не поддерживают 64% опрошенных.


      Рынок земли

      Лишь каждый третий украинец одобрительно относится к работе правительства Гончарука. Доверие к Кабинету Министров снизилась на 7%.


      Отношение к Гончаруку

      Больше всех почувствовал падение в доверии Президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержка упала более чем на 20%.

      Данные: КМИС

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

      Введение в храм Пресвятой Богородицы: приметы праздника
      сегодня
      3721
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Рынок земли Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:16 Дополнительные перерывы на работе: кто может на них рассчитывать
      Ірина Поліщук 27
      сегодня , 06:50 Громкая отставка министра энергетики США: какую роль сыграли Трамп и Зеленский
      Ярослав Голобородько 199
      3 декабря , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      172
      сегодня , 06:40 В Украине вырастет прожиточный минимум: инфографика
      108
      сегодня , 01:00 Чому суд Італії визнав Марківа винним у вбивстві: заява свідка і відтворення подій того дня
      Віталій Дейнега 127
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук