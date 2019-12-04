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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      На скільки впав рейтинг Зеленського та Гончарука: вражаюча статистика

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      Високий рейтинг довіри до Верховної Ради насамперед зумовлений новими обличчями під куполом. Але судимості, інтимні скандали, виключення із монобільшості не минули дарма. І звісно, як це завжди буває, той хто при владі, незалежно від дій чи бездіяння – втрачатиме позиції. Такі політичні реалії у всьому світі.

      За останній місяць кожен десятий українець зневірився в парламенті дев’ятого скликання.

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      Тепер незадоволених роботою Верховною Радою – це 52% українців.

      Рейтинг Верховна Рада
      Кількість незадоволених Верховною Радою

      Негативно, на думку українців, вплинуло голосування закону про ринок землі. Його не підтримують 64% опитуваних.


      Ринок землі

      Лише кожен третій українець схвально ставиться до роботи уряду Гончарука. Довіра до Кабінету Міністрів знизилася на 7%.


      Ставлення до Гончарука

      Найбільше відчув падіння в довірі Президент України Володимир Зеленський. Його підтримка впала на понад 20%.

      Дані: КМІС

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      1883
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Ринок землі
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