На скільки впав рейтинг Зеленського та Гончарука: вражаюча статистика
Високий рейтинг довіри до Верховної Ради насамперед зумовлений новими обличчями під куполом. Але судимості, інтимні скандали, виключення із монобільшості не минули дарма. І звісно, як це завжди буває, той хто при владі, незалежно від дій чи бездіяння – втрачатиме позиції. Такі політичні реалії у всьому світі.
За останній місяць кожен десятий українець зневірився в парламенті дев’ятого скликання.
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Тепер незадоволених роботою Верховною Радою – це 52% українців.
Кількість незадоволених Верховною Радою
Негативно, на думку українців, вплинуло голосування закону про ринок землі. Його не підтримують 64% опитуваних.
Ринок землі
Лише кожен третій українець схвально ставиться до роботи уряду Гончарука. Довіра до Кабінету Міністрів знизилася на 7%.
Ставлення до Гончарука
Найбільше відчув падіння в довірі Президент України Володимир Зеленський. Його підтримка впала на понад 20%.
Дані: КМІС
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