Вєсті.UA: Складні часи для Порошенка. Зеленський наслідує Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 грудня – темні хмари збираються над головою Порошенка. Рейтинги не надто тішать, ДБР не дає спокою, а у ГПУ готують подання на зняття недоторканності. Та як грамотний стратег він, схоже, почав готувати відступ заздалегідь. Від ненависті до любові – один крок. Адже хоч раніше Зеленський і висміював Ляшка, сам почав повільно на нього перетворюватися.
Також у випуску:
На скільки впав рейтинг президента та прем'єра: вражаюча статистика.
Улюблений інструмент Зеленського – зовсім не труба.
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 3 грудня 2019:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі