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      Вєсті.UA: Складні часи для Порошенка. Зеленський наслідує Ляшка

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      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 грудня – темні хмари збираються над головою Порошенка. Рейтинги не надто тішать, ДБР не дає спокою, а у ГПУ готують подання на зняття недоторканності. Та як грамотний стратег він, схоже, почав готувати відступ заздалегідь. Від ненависті до любові – один крок. Адже хоч раніше Зеленський і висміював Ляшка, сам почав повільно на нього перетворюватися.

      Також у випуску:

      На скільки впав рейтинг президента та прем'єра: вражаюча статистика.

      Улюблений інструмент Зеленського – зовсім не труба.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 3 грудня 2019:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Олег Ляшко
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