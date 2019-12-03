Вєсті.UA: Складні часи для Порошенка. Зеленський наслідує Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 грудня – темні хмари збираються над головою Порошенка. Рейтинги не надто тішать, ДБР не дає спокою, а у ГПУ готують подання на зняття недоторканності. Та як грамотний стратег він, схоже, почав готувати відступ заздалегідь. Від ненависті до любові – один крок. Адже хоч раніше Зеленський і висміював Ляшка, сам почав повільно на нього перетворюватися.

Також у випуску: На скільки впав рейтинг президента та прем'єра: вражаюча статистика. Улюблений інструмент Зеленського – зовсім не труба. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 3 грудня 2019: