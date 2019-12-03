Вести.UA: Сложные времена для Порошенко. Зеленский подражает Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 декабря – темные облака сгущаются над головой Порошенко. Рейтинги не слишком радуют, ГБР не дает покоя, а в ГПУ готовят прошение на снятие неприкосновенности. И как грамотный стратег он, похоже, начал готовить отступление заранее. От ненависти до любви – один шаг. Ведь хотя раньше Зеленский и высмеивал Ляшко, сам начал медленно в него превращаться.

Также в выпуске: На сколько упал рейтинг президента и премьера: впечатляющая статистика. Любимый инструмент Зеленского – вовсе не труба. Смотрите программу "Вести.UA" за 3 декабря 2019: