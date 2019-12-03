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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Вести.UA: Сложные времена для Порошенко. Зеленский подражает Ляшко

      58 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 декабря – темные облака сгущаются над головой Порошенко. Рейтинги не слишком радуют, ГБР не дает покоя, а в ГПУ готовят прошение на снятие неприкосновенности. И как грамотный стратег он, похоже, начал готовить отступление заранее. От ненависти до любви – один шаг. Ведь хотя раньше Зеленский и высмеивал Ляшко, сам начал медленно в него превращаться.

      Также в выпуске:

      На сколько упал рейтинг президента и премьера: впечатляющая статистика.

      Любимый инструмент Зеленского – вовсе не труба.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 3 декабря 2019:

       

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Олег Ляшко Петр Порошенко Вести.UA
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