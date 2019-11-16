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      Скільки мажоритарникам коштували вибори до Ради: шокуючі цифри

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      Десятки мільйонів гривень і мізерний коефіцвієнт корисної дії – так можна окреслити видатки та здобутки кандидатів в депутати, які йшли не по списку партій. І після цього здається, що що поняття "мажоритарка" походить від слова мажор. Детальніше про витрати на останніх парламенських перегонах – читайте далі.

      82,32 мільйона – це загальна сума 20 мажоритарників, які витратили на парламентські вибори найбільше грошей. Цікаво, що з них до Верховної Ради пройшли лише троє.

      До слова: Хто з президентів України залишав посаду з найнижчим рейтингом

      Кнопкодаву-самовисуванцю Антону Яценку мандат депутата коштував майже 6,92 мільйона гривень. А один голос виборця обійшовся Яценку в 136,5 гривень.

      янтон яценко
      Антон Яценко

      Кандидат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький виклав за мандат 3,94 мільйона гривень. Йому один голос виборця коштував 196 гривень.

      микола княжицька
      Микола Княжицький

      "Слуга народу" Дмитро Кисилевський розкошелився на 3,41 мільйона гривень і віддав 82 гривні за один голос виборця в Дніпропетровській області. 


      Дмитро Кисилевський

      Соратник Порошенка Олександр Третяков, не пройшовши розтринькав найбільше коштів з усіх мажоритарників – 8, 82 мільйонів гривень. Один голос витягнув з його кишені 481,4 гривні. 


      Олександр Третяков

      Дані: Громадський рух "Чесно"

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Гроші
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