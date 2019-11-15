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      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію

      Вєсті.UA 78 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 листопада – раніше зашкварним рекордсменном у парламенті був, мабуть, Олег Ляшко. Але нове скликання, схоже, принесло йому гідну заміну в особі Олександра Дубінського. Якщо людина має хоч трішки проросійські погляди, в неї точно є схильність до переписування історії. Так сталось і з Нестором Шуфричем.

      Також у випуску: 

      Чому Ляшко побився з Герусом.

      Витрати на останніх парламентських перегонах: деталі у цифрах.

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      Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Олег Ляшко Верховна Рада Олександр Дубінський
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