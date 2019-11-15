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      Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю

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      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 ноября – раньше зашкварным рекордсменном в парламенте был, видимо, Олег Ляшко. Но новый созыв, похоже, принес ему достойную замену в лице Александра Дубинского. Если человек имеет хоть чуточку пророссийские взгляды, у него точно есть склонность к переписыванию истории. Так случилось и с Нестором Шуфричем.

      Также в выпуске:

      Почему Ляшко подрался с Герусом.

      Расходы на последних парламентских гонках: детали в цифрах.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 15 ноября 2019:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Олександр Дубинский Верховная Рада Олег Ляшко Вести.UA
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