Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 ноября – раньше зашкварным рекордсменном в парламенте был, видимо, Олег Ляшко. Но новый созыв, похоже, принес ему достойную замену в лице Александра Дубинского. Если человек имеет хоть чуточку пророссийские взгляды, у него точно есть склонность к переписыванию истории. Так случилось и с Нестором Шуфричем.

Также в выпуске: Почему Ляшко подрался с Герусом. Расходы на последних парламентских гонках: детали в цифрах. Смотрите программу "Вести.UA" за 15 ноября 2019: