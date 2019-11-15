Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 ноября – раньше зашкварным рекордсменном в парламенте был, видимо, Олег Ляшко. Но новый созыв, похоже, принес ему достойную замену в лице Александра Дубинского. Если человек имеет хоть чуточку пророссийские взгляды, у него точно есть склонность к переписыванию истории. Так случилось и с Нестором Шуфричем.
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Смотрите программу "Вести.UA" за 15 ноября 2019:
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