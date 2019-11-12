Хто з президентів України залишав посаду з найнижчим рейтингом: неочікувані дані

Коли політик приходить до влади, то його рейтинг незворотно рано чи пізно почне падати. І от відчути падіння довіри прийшла черга і Володимира Зеленського. Поки що не суттєво, та і в історії президентів України були крутіші піке, ніж у шостого гаранта. Деталі – у цифрах.

Дві третини українців продовжують довіряти чинному президенту. Хоч цей показник за місяць і знизився на 7%.

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Свого часу першому гаранту Кравчуку довіряли 61,6%, утім під кінець каденції довіра громадян обвалилась до 16%.



Під кінець каденції довіра громадян обвалилась до 16%

У 1994 році за Кучму свій голос віддали 52,15%. Під кінець першого терміну він знизився аж 13%, але це не завадило Даниличу переобратись. Завершив свій шлях гаранта Кучма із показником 12% довіри українців.



У 1994 році за Кучму свій голос віддали 52,15%

У Ющенка ще крутіше піке – 52% у 2014 і мізерних 5,5% на виборах 2010 року. У професора Януковича було 48,95% довіри, а втікав з країни – з довірою менше як 10%.



Втікав з країни Янукович з довірою менше як 10%

54,7%, голосів виборців дозволили Порошенку стати п'ятим президентом України.

Дані: Слово і Діло

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