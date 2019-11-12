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      Хто з президентів України залишав посаду з найнижчим рейтингом: неочікувані дані

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      Коли політик приходить до влади, то його рейтинг незворотно рано чи пізно почне падати. І от відчути падіння довіри прийшла черга і Володимира Зеленського. Поки що не суттєво, та і в історії президентів України були крутіші піке, ніж у шостого гаранта. Деталі – у цифрах.

      Дві третини українців продовжують довіряти чинному президенту. Хоч цей показник за місяць і знизився на 7%. 

      Читайте також: Скільки б зекономив держбюджет, якби депутатів почали карати за прогули у вересні: шокуючі цифри

      Свого часу першому гаранту Кравчуку довіряли 61,6%, утім під кінець каденції довіра громадян обвалилась до 16%.


      Під кінець каденції довіра громадян обвалилась до 16%

      У 1994 році за Кучму свій голос віддали 52,15%. Під кінець першого терміну він знизився аж 13%, але це не завадило Даниличу переобратись. Завершив свій шлях гаранта Кучма із показником 12% довіри українців.


      У 1994 році за Кучму свій голос віддали 52,15%

      У Ющенка ще крутіше піке – 52% у 2014 і мізерних 5,5% на виборах 2010 року. У професора Януковича було 48,95% довіри, а втікав з країни – з довірою менше як 10%.


      Втікав з країни Янукович з довірою менше як 10%

      54,7%, голосів виборців дозволили Порошенку стати п'ятим президентом України.

      Дані: Слово і Діло

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Олег Бахматюк написав відкриту заяву Володимиру Зеленському щодо тиску силовиків на бізнес
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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Володимир Зеленський Рейтинги Петро Порошенко Леонід Кучма Леонід Кравчук Віктор Янукович Віктор Ющенко
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