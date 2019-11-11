Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 листопада – декілька днів тому головний радикал країни накинувся на представника президента у Кабміні. А вже сьогодні Зеленський звільнив Геруса з посади. Просто збіг? Очевидно, що ні. На Банковій зацікавились "джокером". Правда, не кіношним, а пранкером, який розігрує "слуг" у листуванні. І от знайшли того, хто змусить його замовчати.
Також у випуску:
Хто з президентів України залишав посаду з найнижчим рейтингом.
Зміна ідеології у партії "Слуга народу".
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