Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 листопада – декілька днів тому головний радикал країни накинувся на представника президента у Кабміні. А вже сьогодні Зеленський звільнив Геруса з посади. Просто збіг? Очевидно, що ні. На Банковій зацікавились "джокером". Правда, не кіношним, а пранкером, який розігрує "слуг" у листуванні. І от знайшли того, хто змусить його замовчати.

Також у випуску: Хто з президентів України залишав посаду з найнижчим рейтингом. Зміна ідеології у партії "Слуга народу".