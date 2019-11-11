20:46
11 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Вєсті.UA
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"

      Вєсті.UA 257

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 листопада – декілька днів тому головний радикал країни накинувся на представника президента у Кабміні. А вже сьогодні Зеленський звільнив Геруса з посади. Просто збіг? Очевидно, що ні. На Банковій зацікавились "джокером". Правда, не кіношним, а пранкером, який розігрує "слуг" у листуванні. І от знайшли того, хто змусить його замовчати.

      Також у випуску:

      Хто з президентів України залишав посаду з найнижчим рейтингом.

      Зміна ідеології у партії "Слуга народу".

      blog_ava
      Сивохо назвав перший крок для реінтеграції Донбасу
      сьогодні
      4327
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Поплавський Олег Ляшко Андрій Герус – новини Вєсті.UA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      сьогодні , 19:15 Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      Ірина Поліщук 634
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сьогодні , 18:25 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 1015
      Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      сьогодні , 17:30 Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      Дмитро Гнап 1526
      Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      сьогодні , 16:00 Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      Богдан Мірошниченко 1362
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сьогодні , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 1125
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук