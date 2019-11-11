Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 ноября – несколько дней назад главный радикал страны набросился на представителя президента в Кабмине. А уже сегодня Зеленский уволил Геруса с должности. Просто совпадение? Очевидно, что нет. На Банковой заинтересовались "джокером". Правда, не киношным, а пранкером, который разыгрывает "слуг" в переписке. И вот нашли того, кто заставит его замолчать.
Также в выпуске:
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Смотрите видео полного выпуска "Вести.UA" за 11 ноября:
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