Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 ноября – несколько дней назад главный радикал страны набросился на представителя президента в Кабмине. А уже сегодня Зеленский уволил Геруса с должности. Просто совпадение? Очевидно, что нет. На Банковой заинтересовались "джокером". Правда, не киношным, а пранкером, который разыгрывает "слуг" в переписке. И вот нашли того, кто заставит его замолчать.

Также в выпуске: Кто из президентов Украины оставлял пост с самым низким рейтингом. Смена идеологии в партии "Слуга народа". Смотрите видео полного выпуска "Вести.UA" за 11 ноября: