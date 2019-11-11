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      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"

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      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 ноября – несколько дней назад главный радикал страны набросился на представителя президента в Кабмине. А уже сегодня Зеленский уволил Геруса с должности. Просто совпадение? Очевидно, что нет. На Банковой заинтересовались "джокером". Правда, не киношным, а пранкером, который разыгрывает "слуг" в переписке. И вот нашли того, кто заставит его замолчать.

      Также в выпуске:

      Кто из президентов Украины оставлял пост с самым низким рейтингом.

      Смена идеологии в партии "Слуга народа".

      Смотрите видео полного выпуска "Вести.UA" за 11 ноября:

       

      blog_ava
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
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      1066
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Герус – новости Вести.UA Михаил Поплавский Олег Ляшко
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