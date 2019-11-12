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      Кто из президентов Украины оставлял пост с самым низким рейтингом: неожиданные данные

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      Когда политик приходит к власти, то его рейтинг необратимо рано или поздно начнет падать. И вот почувствовать падение доверия пришла очередь и Владимира Зеленского. Пока не существенно, да и в истории президентов Украины были и покруче пике, чем у шестого гаранта. Детали – в цифрах.

      Две трети украинцев продолжают доверять действующему президенту. Хотя этот показатель за месяц и снизился на 7%.

      Читайте также: Сколько бы сэкономил госбюджет, если бы депутатов начали наказывать за прогулы в сентябре: шокирующие цифры

      В свое время первом гаранту Кравчуку доверяли 61,6%, однако, в конце каденции доверие граждан опустилось до 16%.


      Под конец каденции доверие граждан опустилось до 16%.

      В 1994 году за Кучму свой голос отдали 52,15%. К концу первого срока рейтинг снизился до 13%, но это не помешало Данилычу переизбраться. Завершил свой путь гаранта Кучма с показателем 12% доверия украинцев.


      В 1994 году за Кучму свой голос отдали 52,15%

      У Ющенко еще круче пике – 52% в 2014 году и мизерных 5,5% на выборах 2010 года. У профессора Януковича было 48,95% доверия, а бежал из страны – с доверием менее 10%.


      Бежал из страны Янукович с доверием менее 10%

      54,7%, голосов избирателей позволили Порошенко стать пятым президентом Украины.

      Данные: Слово и Дело

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Владимир Зеленский Виктор Ющенко Виктор Янукович Леонид Кравчук Леонид Кучма Петр Порошенко рейтинги
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