Кто из президентов Украины оставлял пост с самым низким рейтингом: неожиданные данные

Когда политик приходит к власти, то его рейтинг необратимо рано или поздно начнет падать. И вот почувствовать падение доверия пришла очередь и Владимира Зеленского. Пока не существенно, да и в истории президентов Украины были и покруче пике, чем у шестого гаранта. Детали – в цифрах.

Две трети украинцев продолжают доверять действующему президенту. Хотя этот показатель за месяц и снизился на 7%.

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В свое время первом гаранту Кравчуку доверяли 61,6%, однако, в конце каденции доверие граждан опустилось до 16%.



Под конец каденции доверие граждан опустилось до 16%.

В 1994 году за Кучму свой голос отдали 52,15%. К концу первого срока рейтинг снизился до 13%, но это не помешало Данилычу переизбраться. Завершил свой путь гаранта Кучма с показателем 12% доверия украинцев.



В 1994 году за Кучму свой голос отдали 52,15%

У Ющенко еще круче пике – 52% в 2014 году и мизерных 5,5% на выборах 2010 года. У профессора Януковича было 48,95% доверия, а бежал из страны – с доверием менее 10%.



Бежал из страны Янукович с доверием менее 10%

54,7%, голосов избирателей позволили Порошенко стать пятым президентом Украины.

Данные: Слово и Дело

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