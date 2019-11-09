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      Сколько бы сэкономил госбюджет, если бы депутатов наказывали за прогулы: шокирующие цифры

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      С первого ноября вступил в силу закон, по которому недобросовестных депутатов, не появляющихся на пленарных заседаниях, будут наказывать материально. Неизвестно, изменят ли избранники свое отношение к работе, но если бы этот закон приняли в начале осени, то налогоплательщики сэкономили бы миллионы гривен.

      5 397 340 гривен – такую сумму сэкономил бы госбюджет на расходе оплаты труда нардепов, если бы новый закон вступил в действие в сентябре.

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      В первый месяц осени 30% всех голосований пропустили 130 народных избранников.

      пропустили голосування нардепи
      Пропуски голосований в сентябре

      В целом на оплату труда народных депутатов в сентябре потрачено из государственного бюджета 56 790 374 гривен.

      Из этой суммы потрачено:
      18 202 685 гривен – на зарплаты депутатов,
      17 562 114 гривен – средства на выполнение полномочий;
      20 314 575 гривен – на оплату работы помощников-консультантов нардепов.

      витрати на депутатів у вересніРасходы на депутатов в сентябре

      Так, компенсация на выполнение полномочий одного нардепа стоила бюджету 41 тысячу 518 гривен.

      Данные: Слово и Дело.

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Законодательство Бюджет
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