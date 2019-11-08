Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 ноября – в парламенте задумали недобросовестных нардепов отправлять в лагеря. Автор идеи – руководитель слуг Давид Арахамия. Вернуть мировой фокус аудитории на Киев еще можно, если прислушаться к обиженному миром юмористу, который вынужденно бежал в Москву. Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты.

Также в выпуске: Захват "Прямого". Что известно о материальных наказаниях недобросовестных депутатов.