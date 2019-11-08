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      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило

      Вєсті.UA 12 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 листопада – у парламенті задумали недобросовісних нардепів відправляти у табори - автор ідеї керівник слуг Давид Арахамія. Повернути світовий фокус аудиторії на Київ ще можна, якщо прислухатися до ображеного світом гумориста, який вимушено втік до Москви. Комік Молочний заявив, що по Києву ходять фашисти.

      Також у випуску:

      Захоплення "Прямого".

      Що відомо про матеріальні покарання недобросовісних депутатів.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Слуга народу Вєсті.UA
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