Скільки б зекономив держбюджет, якби депутатів почали карати за прогули у вересні: шокуючі цифри

З першого листопада набув чинності закон, за яким недобросовісних депутатів, які не зявляються на пленарні засідання, каратимуть матеріально. Невідомо, чи обранці змінять своє ставлення до роботи, але якби цей закон прийняли на початку осені, то платники податків зекономили б не один мільйон гривень.

5 397 340 гривень – таку суму зекономив би держбюджет на витраті оплати праці нардепів, якби новий закон вступив у дію в вересні. Це цікаво! Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників У перший місяць осені 30% усіх голосувань пропустили 130 народних обранців.

Пропуски голосувань у вересні Загалом на оплату праці народних депутатів у вересні витрачено із державного бюджету 56 790 374 гривні. З цієї суми витрачено:

18 202 685 гривень – на зарплати депутатів,

17 562 114 гривень – кошти на виконання повноважень;

20 314 575 гривень – на оплату роботи помічників-консультантів нардепів.

Витрати на депутатів у вересні Відтак компенсація на виконання повноважень одного нардепа коштувала бюджету 41 тисячу 518 гривень. Дані: Слово і Діло. Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.