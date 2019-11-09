07:43
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: На Росії презентували нову вундервафлю. Пристрасті Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      21:40, 8 листопада
      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:57, 8 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Цифра
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Скільки б зекономив держбюджет, якби депутатів почали карати за прогули у вересні: шокуючі цифри

      41 Читать новость на русском

      З першого листопада набув чинності закон, за яким недобросовісних депутатів, які не зявляються на пленарні засідання, каратимуть матеріально. Невідомо, чи обранці змінять своє ставлення до роботи, але якби цей закон прийняли на початку осені, то платники податків зекономили б не один мільйон гривень.

      5 397 340 гривень – таку суму зекономив би держбюджет на витраті оплати праці нардепів, якби новий закон вступив у дію в вересні.

      Це цікаво! Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників

      У перший місяць осені 30% усіх голосувань пропустили 130 народних обранців.

      пропустили голосування нардепи
      Пропуски голосувань у вересні

      Загалом на оплату праці народних депутатів у вересні витрачено із державного бюджету 56 790 374 гривні.

      З цієї суми витрачено:
      18 202 685 гривень – на зарплати депутатів,
      17 562 114 гривень – кошти на виконання повноважень;
      20 314 575 гривень – на оплату роботи помічників-консультантів нардепів.

      витрати на депутатів у вересні
      Витрати на депутатів у вересні

      Відтак компенсація на виконання повноважень одного нардепа коштувала бюджету 41 тисячу 518 гривень.

      Дані: Слово і Діло.

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

      blog_ava
      Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      782
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Бюджет Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні , 07:01 Українські мати: лайся красиво (18+)
      Настя Сукач 29461
      Охота на Трампа: импичмент становится сериалом
      сьогодні , 01:01 Охота на Трампа: импичмент становится сериалом
      Іван Яковина 376
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      782
      Три роки полону "українських диверсантів": хто вони й чому їхні колеги звернулися до Зеленського
      8 листопада , 21:10 Три роки полону "українських диверсантів": хто вони й чому їхні колеги звернулися до Зеленського
      Катерина Петренко 2008
      Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      8 листопада , 21:00 Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      Ілля Кротенко 902
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук