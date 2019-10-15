Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників

Григорій Суркіс, Юлія Льовочкіна, Вадим Рабінович та чимало інших депутатів взяли участь лише в 1% голосувань у серпні-вересні цього року. Таку інформацію оприлюднив Комітет виборців України. Щоб спонукати депутатів працювати у парламенті, в сесійну залу внесено законопроєкт, яким пропонується позбавляти їх частини зарплати за прогули.

В яких випадках та на скільки штрафуватимуть депутатів за прогули – розбиралась журналістка 24 каналу.

Покарати гривнею

Депутат має не лише права, а й обов'язки. Щоправда, дехто з обранців часто про це забуває. Хоча, згідно з законом "Про статус народного депутата", обранець повинен бути присутнім у парламенті, особисто брати участь та голосувати на пленарних засіданнях ВРУ та її органів. На практиці ж часто буває так: зареєстровалися, наприклад, 300 депутатів – і в той же час парламентська зала майже порожня.

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Щоб побороти це ганебне явище наразі Рада розглядає законопроєкт щодо припинення відшкодування депутату витрат, пов'язаних з виконанням його повноважень у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Ради або засідань комітетів (№ 1035-2). В ньому зазначається наступне: якщо депутат прогуляв понад половину засідань, йому не відшкодовуватимуть кошти, які видаються на виконання депутатських повноважень.



Депутати мають ходити на роботу / Фото 24 каналу

Аналізуючи цю норму політолог, голова центру "Ейдос" Віктор Таран пояснює, що мається на увазі під поняттям "виконання депутатських повноважень". За інформацією політолога, депутати по суті отримують подвійну зарплату. Одна – оклад, друга – на відшкодування депутатських витрат (приймальня народного обранця, закупівля канцтоварів, оренда квартири тощо). За ці витрати вони, по суті, не звітують і використовують гроші на свій розсуд. Є й такі, хто сприймає їх як другу частину зарплати. Саме цих коштів законопроєкт пропонує позбавляти через прогули.

Від початку хотіли дисциплінувати депутатів-прогульників і карати їх фінансово. Якщо депутат пропустив третину засідань за місяць та понад половину засідань комітетів за цей же період – він позбавляється відшкодування,

– уточнює парламентський аналітик руху "Чесно" Дмитро Черетун.

Перехитрити законопроєкт

Експерти оцінюють цю ініціативу позитивно. Якщо КЗпП (Кодекс законів про працю) карає "копійкою" працівників компаній, заводів, то чому для депутатів мають бути винятки? Це абсолютно нормальна практика. Щоправда, експерти, які знають як працює ця система з середини, дуже сумніваються, що на практиці когось покарають.

В законопроєкті написано – пропуск пленарних засідань без поважних причин. А поважна причина – зустріч з виборцями, виїзд на округ, робота в партії... Кого каратимуть, коли є таке виправдання?

– запитує Віктор Таран.

Водночас, політолог наводить конкретний приклад. Є такий депутат Дмитро Гурін – минулого місяця він прогуляв найбільше годин. Потім написав у Фейсбуці, що його не було на засіданнях Ради, бо працював над законом про столицю, і фракція дозволила тимчасово не відвідувати засідання.



В парламенті потрібно працювати, а не ховатись від журналістів / Фото 24 каналу

На переконання народного обранця, він займався справами, тому не повинен був ходити до сесійної зали. Ось конкретний приклад, як можна обійти "штрафні санкції".

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"Дуже сумніваюсь, що у випадку ухвалення законопроєкту він запрацює на практиці", – переконаний Таран.

Картки замінить кнопка

І ще одна новація законопроєкту стосується реєстрації. Наразі, це відбувається так: вставив депутат в слот картку – зареєструвався на засіданні. Як наслідок, в парламентській залі було кілька людей, які реєструвались і за себе, і за інших. Тобто, у залі фактично налічувалось 50 депутатів, але табло показувало, наприклад, цифру "300". Автори документу хочуть замінити процес реєстрації: замість вставляння картки потрібно буде натиснути кнопку "за".

Реєстрація здійснюватиметься таким чином: натиснув депутат на кнопку "за" – зареєструвався в Раді. Але ж у нас існує кнопкодавство і це проблему не вирішує. Ця новація спірна,

– вважає Дмитро Черетун.

Ще одна зміна, яка очікує на депутатів у разі ухвалення законопроєкту – нарахування народному обранцю окладу лише якщо він взяв участь хоча б у 70% голосувань. Йдеться саме про голосування при прийнятті рішеннь ВРУ на кожному пленарному засіданні.



Депутатки полюбляють на робочому місці хвалитись вбранням / Фото 24 каналу

Раніше часто депутат приходив у Раду реєструвався, і потім його ніхто не бачив. Тепер обранець повинен буде не лише приходити і реєструватись, а й голосувати протягом дня. Тобто йдеться про 70% голосувань за одне засідання. Лише в такому разі йому нарахують зарплату за засідання. Якщо депутат прийшов і "тусується" в кулуарах чи буфеті – йому оклад за цей день не нарахують. Хочеш зарплату – маєш голосувати.

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На думку Віктора Тарана, законопроєкт правильний, але нинішній його варіант має більше популістський характер, бо не спрямований на вирішення проблеми.

Депутати-прогульники й надалі це робитимуть, але з поясненням, мовляв, активно працювали. А виборці думатимуть, що депутатів карають штрафами. Та сумніваюсь, що когось штрафуватимуть: обґрунтувати можна що завгодно,

– переконаний Таран.

Водночас, експерт впевнений, що наразі виборців більше цікавлять зміни до КЗпП, які стосуватимуться мільйонів українців, а не лише 420 депутатів.