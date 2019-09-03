Депутатів будуть звільняти за кнопкодавство та прогули: Рада зробила перший крок

Верховна Рада більшістю голосів підтримала включення до порядку денного другої сесії проєкту закону про внесення змін до Конституції України щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата та направила його до Конституційного суду. "За" проголосували 279 народних обранців, а проти висловилися 19 парламентарів.

Тепер цей проєкт закону має розглянути Конституційний Суд, лише після позитивного висновку його знову винесуть на голосування у першому читанні.

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Відповідно до документу, до Конституції додано такі підстави дострокового припинення повноважень нардепа:

– якщо депутат помер;

– якщо суд встановив, що депутат не голосував особисто, тобто парламентар голосував за іншого, або за парламентаря голосував хтось інший – так зване кнопокдавство;

– якщо депутат протягом однієї чергової сесії був відсутнім без поважних причин на третині пленарних засідань та/або засідань парламентського комітету, членом якого він є;

– у випадку припинення дії громадянства України нардепа або його виїзд на постійне проживання за межі держави.

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Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, наголосиВ, що несправедливим є, накриклад, коли депутатів не звільняють навіть за те, що вони не ходять на роботу. Це в той час, коли інших громадян за таке звільняють з роботи.

Разом з тим ми дуже часто спостерігаємо, коли на табло висвітлюється понад 226 голосів "за", а в залі Верховної Ради декілька десятків депутатів, карточки яких голосують самі по собі,

– наголосив Веніславський.

Якщо депутат помер, то його повноваження припиняються з дня смерті, який є засвідченим у відповідному свідоцтві. Крім того, рішення щодо припинення повноважень такого депутата Верховна Рада не ухвалює. Коли ж депутата оголошують померлим, його повноваження припиняються з дня набрання законної сили відповідного рішення суду.

У випадку втрати громадянства чи виїзду за межі держави для постійного проживання, його повноваження припиняє Верховна Рада. Щодо решти підстав (кнопкодавство та прогули), то повноваження нардепів України припиняються достроково за рішенням Верховного Суду.

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Мета цього закону – забезпечення парламентської дисципліни та удосконалення переліку підстав і механізму дострокового припинення повноважень нардепів. Водночас цей закон сприятиме оптимізації діяльності парламенту – річ у тім, якщо нардепи неособисто голосують за проєкт закону, його можуть визнати неконституційним. Реалізація цього закону не потребуватиме додаткових видатків Державного та місцевих бюджетів.

Раніше під час засідання 3 вересня Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Підтримали таку інціативу 373 депутати, 0 парламентарів були проти, утрималися 3 особи та не голосували 28 народних обранців.