Депутатов будут увольнять за кнопкодавства и прогулы: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о в дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. "За" проголосовали 279 народных избранников, а против высказались 19 парламентариев.

Теперь этот проект закона должен рассмотреть Конституционный Суд, только после положительного заключения его снова вынесут на голосование в первом чтении.

К слову: Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

Согласно документу, в Конституцию добавлены следующие основания досрочного прекращения полномочий нардепа:

– если депутат умер;

– если суд установил, что депутат не голосовал лично, то есть парламентарий голосовал за другого, или за парламентария голосовал кто-то другой – так называемое кнопкодавительство;

– если депутат в течение одной очередной сессии отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний и/или заседаний парламентского комитета, членом которого он является.

– в случае прекращения действия гражданства Украины нардепа или его выезда на постоянное жительство за пределы государства.

Обратите внимание! Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотит в жизнь

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что несправедливо, например, когда депутатов не увольняют даже за то, что они не ходят на работу. Это в то время, когда других граждан за такое увольняют с работы.

Вместе с тем мы очень часто наблюдаем, когда на табло высвечивается более 226 голосов "за", а в зале Верховной Рады несколько десятков депутатов, карточки которых голосуют сами по себе,

– отметил Вениславский.

Если депутат умер, то его полномочия прекращаются со дня смерти, который заверен в соответствующем свидетельстве. Кроме того, решение о прекращении полномочий такого депутата Верховная Рада не принимает. Когда же депутата объявляют умершим, его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В случае потери гражданства или выезда за пределы государства для постоянного проживания, его полномочия прекращает Верховная Рада. В отношении остальных оснований (кнопкодавительство и прогулы), то полномочия нардепов Украины прекращаются досрочно по решению Верховного Суда.



Как голосовали фракции / скриншот с телеканала Рада

Стоит знать: Сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы: дали старт изменениям в Конституции

Цель этого закона – обеспечение парламентской дисциплины и совершенствование списка оснований и механизма досрочного прекращения полномочий нардепов. В то же время этот закон будет способствовать оптимизации деятельности парламента – дело в том, что если нардепы нелично голосуют за проект закона, его могут признать неконституционным. Реализация этого закона не потребует дополнительных расходов государственного и местных бюджетов.

Ранее во время заседания 3 сентября Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Поддержали такую инциативу 373 депутата, 0 парламентариев были против, воздержались 3 человека и не голосовали 28 народных избранников.