05:10
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести UA: Аваков передает опыт. Акустическое оружие Ляшко
      Вєсті.UA
      20:16, 3 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Депутатов будут увольнять за кнопкодавства и прогулы: Рада сделала первый шаг

      282 Читати новину українською
      Увольнять депутатов за кнопкодавительство и прогулы – детали
      Теперь за кнопкодавительство и прогулы депутатов будут увольнять / Соцсети

      Верховная Рада большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о в дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. "За" проголосовали 279 народных избранников, а против высказались 19 парламентариев.

      Теперь этот проект закона должен рассмотреть Конституционный Суд, только после положительного заключения его снова вынесут на голосование в первом чтении.

      К слову: Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

      Согласно документу, в Конституцию добавлены следующие основания досрочного прекращения полномочий нардепа:

      – если депутат умер;

      – если суд установил, что депутат не голосовал лично, то есть парламентарий голосовал за другого, или за парламентария голосовал кто-то другой – так называемое кнопкодавительство;

      – если депутат в течение одной очередной сессии отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний и/или заседаний парламентского комитета, членом которого он является.

      – в случае прекращения действия гражданства Украины нардепа или его выезда на постоянное жительство за пределы государства.

      Обратите внимание! Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотит в жизнь

      Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что несправедливо, например, когда депутатов не увольняют даже за то, что они не ходят на работу. Это в то время, когда других граждан за такое увольняют с работы.

      Вместе с тем мы очень часто наблюдаем, когда на табло высвечивается более 226 голосов "за", а в зале Верховной Рады несколько десятков депутатов, карточки которых голосуют сами по себе,
      – отметил Вениславский.

      Если депутат умер, то его полномочия прекращаются со дня смерти, который заверен в соответствующем свидетельстве. Кроме того, решение о прекращении полномочий такого депутата Верховная Рада не принимает. Когда же депутата объявляют умершим, его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

      В случае потери гражданства или выезда за пределы государства для постоянного проживания, его полномочия прекращает Верховная Рада. В отношении остальных оснований (кнопкодавительство и прогулы), то полномочия нардепов Украины прекращаются досрочно по решению Верховного Суда.


      Как голосовали фракции / скриншот с телеканала Рада

      Стоит знать: Сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы: дали старт изменениям в Конституции

      Цель этого закона – обеспечение парламентской дисциплины и совершенствование списка оснований и механизма досрочного прекращения полномочий нардепов. В то же время этот закон будет способствовать оптимизации деятельности парламента – дело в том, что если нардепы нелично голосуют за проект закона, его могут признать неконституционным. Реализация этого закона не потребует дополнительных расходов государственного и местных бюджетов.

      Ранее во время заседания 3 сентября Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Поддержали такую инциативу 373 депутата, 0 парламентариев были против, воздержались 3 человека и не голосовали 28 народных избранников.

      blog_ava
      Отказ от секса после 50: к какой опасной болезни это приводит
      3 сентября
      246
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Слуга народа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      3 сентября , 22:29 Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      712
      Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      3 сентября , 22:00 Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 729
      Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      3 сентября , 20:26 Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      Євгенія Мазур 403
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      3 сентября , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 1198
      Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      3 сентября , 19:00 Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      Роман Маселко 311
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук